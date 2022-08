Super Number se alzó con la Polla y afirmó su dominio entre los potrillos

Por GALOPÓN

La carrera central de ayer fue la tradicional Polla de Potrillos (G. III-1.600 mts.), primera gema de la triple corona que premiará al mejor potrillo del año. Héroe de la carrera fue nuestro candidato Super Number que volvió a mostrar su superioridad, repitiendo lo que pasó en el Clásico Pedro Goenaga. Esta tarde se impuso por tres cuartos de cuerpo a Emmbrujo, mientras que tercero, lejos, culminó Mero.

Faltó a la cita Act of State y el ­cierre de la jugada marcó a Super Number ($1,95) ungido favorito sobre la chance de Emmbrujo ($3,15). Trasladado el pleito a la pista, el pupilo de Rubén Quiroga no dejó dudas en su desplazamiento lo­grando vencer a Emmbrujo.

Así, el ejemplar entrenado en Pehuajó Sud, cerquita de Gualeguaychú, logró el tercer triunfo consecutivo en tan solo cinco participaciones, empleando 1m37s 64/100 para los 1.600 metros de pista normal.Tras la carrera, Héctor Cruz, propietario del stud-haras Marías del Sur, confirmó a este multimedio que Super Number continuará el proceso selectivo en esta pista.

Ordenada la suelta, Western Camp, Largo Man y Mero fueron los más ligeros en partir por sobre Sun Seiver, Super Number, Super Mind, Maní Masker, You Be You y ­Emmbrujo.

De inmediato, apuró Largo Man y le sacó un cuerpo a Western Camp, mientras que a dos largos corría Sun Seiver con pequeña luz sobre Super Number, escalonándose luego Mero, Super Wind, Maní Maker, Emmbrujo y You Be You. Descontados los primeros 400 metros, el puntero era hostigado por Western Camp, en tanto que a largo y medio pugnaban por el tercer lugar el favorito y Mero, y ya por afuera avanzaba Emmbrujo.

Descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, Western Camp se adelantaba por medio cuerpo a Largo Man, acercándose Mero por afuera, el favorito por los palos y más abierto Emmbrujo.

Dichas posiciones no variaron en toda la curva y ni bien entraron al derecho, todavía Western Camp lo hacía adelante, pero enseguida se vio desbordado por el potente avance de Emmbrujo por afuera, quedando en el medio Mero y Super Number.

Rápido dominó Emmbrujo, en tanto el favorito fue a buscarlo para darle alcance faltando 150 metros y luego de un corto apareo, el conducido por Leandrinho Goncalvez pasó a ganar para cruzar el disco con tres cuartos de cuerpo sobre Emmbrujo, mientras que a siete cuerpos Mero completó el podio.

El ganador empleó los siguientes parciales: 24s para los primeros 400 metros; 47s 06/100 para los 800 metros y 1m11s 60/100 para los 1.200 metros.