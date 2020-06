Súper Rugby: tras 9 años, Blues le pudo ganar a Chiefs

Blues venció ayer como visitante a Chiefs por 24 a 12 (primer tiempo 10 a 9) en el inicio de la segunda fecha del Súper Rugby Aotearoa, la versión neozelandesa del torneo que organiza Sanzaar y que este año se canceló por la pandemia de coronavirus.

El equipo visitante logró un triunfo que no conseguía como visitante hacía nueve años. Eso habla del envión anímico que significó para Blues el debut de Beauden Barrett, quien otra vez jugó como fullback y que fue determinante con un drop y un penal al promediar el segundo tiempo, cuando había apenas un punto de diferencia a favor del local. Damian McKenzie se hizo cargo de todos los puntos de su equipo con cuatro penales (12', 21', 41' y 56'), pero no fue suficiente, porque la visita consiguió dos tries: Hoskins Sotutu (15') y Mark Telea (72'), además de una conversión y un penal de Otere Black.

El puntero es Blues que ahora suma ocho puntos (dos partidos), Highlanders cuatro (uno), Chielf tiene uno (dos) y cierra Hurricanes con cero (uno).