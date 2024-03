Tenis: Carlos Alcaraz se despidió del Masters 1000 de Miami

El jugador de tenis español Carlos Alcaraz, clasificado como el segundo mejor del mundo, fue eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al ser derrotado por el tenista búlgaro Grigor Dimitrov (12) con un marcador de 6-2 y 6-4.

Alcaraz, quien recientemente ganó el título en Indian Wells, no pudo superar el juego sólido y poderoso de Dimitrov, quien este año se coronó campeón en Brisbane, después de una hora y 32 minutos de partido.

De este modo, el nacido en Haskovo amplió su ventaja en el historial contra el murciano a 2-3 y se enfrentará al tenista alemán Alexander Zverev en la siguiente ronda.

Mientras tanto, la otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, en un enfrentamiento que recuerda la final del año 2023, donde Medvedev resultó vencedor.

Al concluir el encuentro, el tenista español admitió en la conferencia de prensa que se sintió dominado por el juego de Dimitrov, comparándolo con sentirse como un adolescente de “13 años” y confesando su desconocimiento respecto a las “debilidades” de su oponente.

“Estoy bastante frustrado en este momento, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue increíble. Hablé con mi equipo y les dije que no sé qué hacer. No conozco sus puntos débiles, no sé nada", expresó Alcaraz.

Además, agregó: “Jugó un tenis increíble, casi perfecto, si puedo decir perfecto. No encontré soluciones, no pude hacerlo sentir incómodo en la pista. Fue un gran partido por su parte”.

A pesar de no poder mantener su título obtenido en Miami en 2023, el jugador español se mostró conforme con su desempeño durante la semana. “Creo que jugué bien. Salí de la cancha pensando que tal vez debería haber cambiado mi juego un poco antes, pero de todos modos siento que jugué bien. No fue perfecto, pero estuvo bien”, explicó.

“Debo tomarme unos días para reflexionar, pero no hay tiempo para desanimarse en este momento. Hay muchos torneos en la temporada, apenas está comenzando. Tengo que seguir entrenando. Disfruto de los entrenamientos y estoy ansioso por jugar el próximo torneo”, concluyó.

En cuanto al Masters 1000 de Miami, en la jornada de ayer el gran protagonista fue el italiano Jannik Sinner quien logró imponerse ante el ruso Daniil Medvedev por un imponente 6-1 y 6-2 para asegurar su lugar en la definición del torneo.

En la otra final, Dimitrov se enfrentó al alemán Alexander Zverev. La gran final tendrá lugar en la jornada de hoy, aún con horario a definir.