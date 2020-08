¡Tomen nota! Estos son los equipos donde podría ir Messi si se va del Barcelona

A los 33 años, Lionel Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no quiere continuar en la institución y caló hondo en el mundo entero, que no deja de especular cuál será el futuro de la estrella argentina quién no la pasó nada bien en los últimos meses, que cerró el semestre con la dolorosa eliminación de la Champions League a manos de una tremenda e histórica goleada del Bayern Munich.

Respecto a los clubes donde podría ir el astro argentino, el que está en primer lugar es el Machester City, que actualmente es dirigido por Pep Guardiola y uno de los principales aspirantes a la contratación del rosarino. Además en el plantel del equipo inglés se encuentra su amigo Sergio Agüero.

Otro es el Machester United. Según el medio Deportes Cuatro, se trata del que está mejor situado porque tiene capacidad financiera para afrontar el supuesto fichaje y poder pagarle lo que cobra en el FC Barcelona.

También se hizo referencia al Inter. Desde medios italianos aseguran que le ofrecieron 260 millones de euros por cuatro años de contrato. En este contexto, Jorge Messi, padre de la Pulga, compró un departamento en Milán que se muy encuentra cerca del estadio Giuseppe Meazza.

Asimismo el punto de vista económico, si bien es cierto que los dueños chinos llevan tiempo soñando con un bombazo, tienen una bala guardada con la que puede negociar: Lautaro Martínez.

Por otro lado, según Marca, el PSG es otro de los equipos que intentaría seducir a Leo si finalmente se pone en el mercado. El equipo francés tiene a Neymar, gran amigo del argentino y con el que le encantaría jugar de nuevo. De hecho, no ha hecho otra cosa en los últimos tiempos que pedir el regreso del brasileño al Barça.

Y fue precisamente el hecho de que Bartomeu no lograra ficharlo el verano pasado uno de los primeros enfados de Messi en la presente temporada.

Y por último, y porqué no ilusionarse con verlo en el fútbol argentino: Newell´s de Rosario. Si bien la Lepra tiene sólo lo afectivo para competir con semejantes potencias, la ilusión en Rosario de tenerlo siempre está presente.

La casaca 10 del conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka es propiedad de Mauro Formica, hermano de Lautaro, compañero de Messi en inferiores con la '87 leprosa.