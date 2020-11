Tras las intensas presiones de la dirigencia, renunció Diego Milito

No es el mejor final para los hinchas de Racing. Durante la mañana de éste domingo lo comunicó mediante su cuenta de Instagram e inmediatamente se volvió tendencia en el país.

En el video que publicó detalla las razones por las cuales se fue y destacó que es por no poder "trabajar en paz". Además, agregó que si bien respeta las decisiones de Victor Blanco, presidente de la Institución, no comparte el mismo modelo de trabajo.

"No tengo nada personal en contra de Victor. Simplemente elige un modelo que yo no comparto. Esto no es de ahora, viene de hace un tiempo", afirmó el ídolo que en los 3 años que fue secretario técnico Racing fue campeón dos veces y vendió varios jugadores al exterior, como es el caso de Lautaro Martínez, Juan Musso, Matías Zaracho, Renzo Saravia, entre otros.

"Lo pensé toda la semana y hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen. Mi compromiso para con el club y con los jugadores será hasta el final, lejos estoy de fomentar la desunión", declaró el eterno "22", sobre el por qué decidió comunicarlo a pocas horas del partido de ida con Flamengo, por Copa Libertadores.

"Les quiero agradecer las innumerables muestras de cariño. Ustedes me han dado mucho más que lo que yo les he podido dar. Ahora les pido que no tomemos partido y que no hagamos quilombo", finalizó. Los dichos se deben ya que entre los hinchas se habían convocado a una movilización en la sede de avenida Mitre y podría suceder algo poco agradable debido a que significa una pérdida muy grande para el mundo Racing.

Lo cierto es que Milito se va y se queda sin el artífice de las grandes alegrías del último tiempo.