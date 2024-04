Tsitsipas derrotó a Ruud y conquistó Montecarlo

Stefanos Tsitsipas se coronó campeón del Masters 1000 de Montecarlo por tercera vez en su carrera tras derrotar a Casper Ruud por 6-1 y 6-4 y subió un peldaño en la tabla de ganadores del certamen que se lleva a cabo en el Principado de Mónaco. Además, la conquista lo hizo escalar hasta el séptimo lugar en el ranking mundial de la ATP.

El griego volvió a levantar el mismo trofeo que consiguió en 2021 y 2022 e igualó a Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia) y Thomas Muster (Austria), todos retirados del profesionalismo.

“Es increíble volver a saborear la victoria. ¡Ahí arriba hay un Dios!”, exclamó Tsitsipas, que tiene la pista Rainiero III del Principado como uno de sus lugares predilectos.

Ruud, ex número 2 del mundo, subirá por su parte al número 6 en la clasificación, su mejor posición desde septiembre de 2023. Por segunda vez falló en una final de un Masters 1000, tras caer en la de Miami en 2022.

Casper tuvo su momento para reengancharse al partido en el séptimo juego del segundo set. Pero desaprovechó todas sus opciones de break. Tsitsipas utilizó su experiencia para romper el saque de su víctima en el décimo asalto. Y así consiguió la victoria que vale el undécimo entorchado de su carrera. Fue con una derecha ganadora.

Alcaraz, afuera de Barcelona

El tenista Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y vencedor de las dos últimas ediciones del torneo ATP 500 de Barcelona, no podrá defender su corona debido a una lesión sufrida hace una semana. “El jugador murciano se ha resentido de la lesión que sufrió la semana pasada en Montecarlo, no ha tenido buenas sensaciones en su entrenamiento del domingo y, pese a haberlo intentado hasta el último momento, no estará”, explicó en un comunicado la organización del torneo.

Tras este revés, el joven de 20 años pone ahora la mira en el Abierto de Madrid, donde también ha ganado las dos últimas ediciones, y que arranca el próximo 24 de abril.

Como primer cabeza de serie, Alcaraz debería haber entrado a partir de la segunda ronda, una ventaja con la que no ha contado su compatriota Rafael Nadal, quien tras el torneo efectuado el sábado se medirá en primera ronda al italiano Flavio Cobolli.