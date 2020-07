Un excampeón del mundo con España fue acusado de acoso sexual. Se trata de David Villa, exgoleador de la "Roja" y del Barcelona. Una mujer lo denunció en su cuenta de Twitter y señala que el español le hizo la vida imposible durante su estadía en el New York City, de Estados Unidos.

Skyler Badillo, una puertorriqueña de 19 años, señaló que el exfutbolista le arruinó la vida: "Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando conseguí las prácticas, pero sólo obtuve que David Villa me tocase cada jodido día y mis jefes pensaban que era algo gracioso".

Además destacó que jamás la llamó por su nombre y que "raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre. El acoso que sufrí en NYCFC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me horroriza".

David Villa se defendió de las acusaciones

El exfutbolista le manifestó a la Agencia EFE que lo que dijo la mujer es falso y que espera que esto se aclare lo más rápido posible. "No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Tengo una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española en la que he trabajado con más de 1000 jugadores, auxiliares y muchas mujeres con las que he compartido trabajo. Nunca nadie ha tenido una queja mía y yo nunca he tenido una queja de nadie en ningún país", señaló.

Además agregó: "No me puedo creer que una acusación así, falsa, se empiece a divulgar y a hacer más grande rápidamente. Te sientes un poco indefenso ante esta situación. Es increíble que esto esté pasando, porque parece una pesadilla. Por otro lado estoy tranquilo, porque yo no he hecho nada y tengo la conciencia muy tranquila".