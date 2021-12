Un viejo anhelo: Christian Cueva, en el radar de Estudiantes

Christian Cueva es el refuerzo de jerarquía que quiere dejar Agustín Alayes antes de finalizar su gestión como secretario técnico en Estudiantes. Ya es tema conocido que Alayes dejará su cargo una vez que finalice el año, pero mientras tanto, el encargado del Departamento de Fútbol albirrojo continúa trabajando a destajo para intentar conformar un plantel competitivo para afrontar la Copa Libertadores del año próximo.

En este sentido, apareció un viejo anhelo: el peruano Cueva. El volante de la selección incaica, que se encuentra jugando a préstamo del Fenerbahce en el Al Fateh de Arabia Saudita, fue uno de los deseos de la dirigencia del Pincha en el mercado de pases pasado, y ahora, con la Copa por delante, vuelve a mencionarse su apellido, para de esta manera darle un salto de calidad al equipo comandado por Ricardo Zielinski.

Justamente este último es el que más reparos le pondría a un futbolista que en sus últimos años tuvo buenos rendimientos dentro del campo de juego, aunque algunas conductas negativas fuera de las canchas. Esto último sería una de las cuestiones que deberían afinar para que el entrenador de el sí para intentar empezar negociaciones con el equipo turco para traer al peruano.

No obstante, no solo Estudiantes está interesado. En las últimas semanas también se mencionó a Boca como posible destino del volante. No son negociaciones sencillas, sobre todo desde el aspecto económico. En Arabia, el jugador percibe un sueldo que en Argentina es inaudito y que sería la principal traba para poder desembarcar en nuestro fútbol.

La luz al final del túnel

¿Lo positivo? Que el entrenador de su selección, Ricardo Gareca, lo quisiera ver en la Liga Profesional y en un fútbol mucho más competitivo que el árabe o turco. “Christian Cueva es un jugador que es un 10 de los que no hay. De los que conducen, hacen algo fuera de libreto. Yo prefiero que juegue en una liga como la Argentina”, explicó hace algunos días el DT argentino durante una entrevista para TNT Sports, resaltando las buenas cualidades y el talento de su dirigido.

El volante ganó continuidad en el Al Fateh durante su etapa inicial, donde sumó ocho goles y siete asistencias en 15 presentaciones. Hoy se mantiene y alcanzó tres tantos y una habilitación en nueve apariciones. Cabe mencionar que Cueva tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022, por lo que podría negociar con otro club a partir de enero.