Unidos goleó en el clásico y Peñarol descendió

Se nos fue un domingo de muchas emociones y goles en la Liga Amateur Platense de Fútbol, que le dio curso a la fecha número 16 del torneo Clausura de la Divisional A. Todavía no tenemos campeón, pero sí contamos con un nuevo descendido que es Peñarol Infantil, que acompañará el próximo año a La Plata Fútbol Club en la segunda categoría del fútbol de los barrios.

Fue un triunfo contundente del puntero del campeonato Unidos de Olmos, que aplastó por 5-0 a Peñarol en 203 y 39. Ya en 20 minutos la historia estaba 2-0 en favor de la visita, que llevó una gran cantidad de personas a la cancha del Carbonero, en una tarde que paralizó a la localidad del oeste platense.

Pese a la victoria abultada, Unidos no pudo ser campeón debido a que Adip no da tregua en la lucha por el título. El Naranja venció por 3-0 a Crisfa en el Olímpico de Villa Castells, en otro choque donde no hubo equivalencias. En tanto, el que quedó sin chances de campeonar fue Malvinas, que igualó 0-0 en su visita a barrio Aeropuerto con Everton.

Sin embargo, los de Franco Rojo tienen la tranquilidad de haber asegurado como mínimo la promoción. Le falta jugar a San Lorenzo con Polideportivo Gonnet, en un enfrentamiento que se postergó debido al juego del Amarillo en el Regional.

El que dio un gran golpe este domingo fue Fomento de Los Hornos, que aplastó por 5-1 a un gigante como Estrella de Berisso. En la puja por los promedios quedó libre el Centro Fomento Ringuelet, hoy en puesto de promoción.

Otros resultados: Asociación Iris 2-1 Criba; La Plata FC 1-2 Alumni de Los Hornos y Brandsen, dulce por la clasificación en el Regional, le ganó 1-0 a Nueva Alianza.