Uruguay goleó a Panamá en el debut

Arranque demoledor del conjunto comandado por Marcelo Bielsa en el Hard Rock Stadium de Miami. Uruguay se impuso ante Panamá por 3 a 1 con goles de Maximiliano Javier Araujo Vilches, Darwin Gabriel Núñez Ribeiro y Matías Nicolás Viña Susperreguy. El gol del conjunto centroamericano lo hizo Michael Amir Murillo Bermúdez. De esta manera, el combinado charrúa confirmó su condición de candidato en el debut de la Copa América 2024.

Uruguay fue de más a menos en el debut ante Panamá y lo cierto es que el 1-0 parecía corto para el trámite de la primera parte luego de lo que se observó en el Hard Rock ­Stadium, aunque la Celeste pecó en no poder sumar el segundo, más allá de merecerlo.

En el complemento, el equipo de Marcelo Bielsa tuvo momentos en los que dejó ciertas dudas, pero aprovechó las chances que tuvo en el final para darle al marcador un resultado justo.

Estados Unidos venció a Bolivia sin problemas

Al combinado anfitrión le alcanzó con 45 minutos de fútbol para llevarse los tres puntos en su estreno en la Copa América, bajo las luces del AT&T de Texas. El equipo ­norteamericano entró hecho un vendaval y madrugó a Bolivia en los primeros minutos.

Sí, el conjunto de Gregg Berhalter encontró la ventaja muy temprano. Con apenas poco más de dos minutos en el reloj, Christian Pulisic, que demostró estar a otro nivel, recibió un tiro de esquina corto y se perfiló en el borde del área boliviana para poner el 1-0 de los locales. Un zapatazo directo al ángulo.

Y volvería a golpear sobre el final del primer tiempo a un conjunto boliviano que se replegaba, pero que no presionaba y parecía no tener un plan de juego ante un equipo que tiene jerarquía. Falorin Balogun le dio el toque a una gran jugada colectiva para marcar el 2-0 del local a los 43 minutos del primer tiempo y concluir el asunto. El equipo de Conmebol no levanta cabeza y apenas pudo ganar un partido en todo el 2024 (1-0 a Andorra). Los norteamericanos pisan fuerte en su tierra y el jueves enfrentarán a Panamá. Junto con Uruguay, son los dos candidatos a clasificar.