Villa San Carlos espera a Licht para la revancha

En el primer encuentro disputado por la final del Reducido, Villa San Carlos cayó por 2 a 1 ante Defensores Unidos de Zárate. Sin embargo, tendrá la posibilidad de revertir la situación en el estadio Juan Carmelo Zerillo y según trascendió, por motivos de seguridad se disputará ese día desde las 14. Un hecho no menor es que el partido marcará el regreso de Lucas Licht al Bosque, su eterno hogar como futbolista profesional.

Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, al futbolista le realizaron estudios para descartar una lesión de gravedad en su pierna izquierda. Así las cosas, el histórico jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata estará disponible. De todos modos, había anticipado al cuerpo médico del Cele que, independientemente del dolor, haría lo posible para estar acompañando a su equipo en un duelo que podría quedar en la historia del club.

Es más, tras acceder a la final y en este orden de situaciones, el defensor de 41 años había confesado en una entrevista: “Estoy disfrutando mucho, me di cuenta que podía seguir jugando al fútbol. Sé que debo demostrarlo partido a partido, pero me da ganas de seguir jugando y de ir a entrenar todos los días con mis compañeros, me hace bien y me pone cada vez más fuerte”. Palabras de un referente, que sueña en grande.

Hoy comienza la venta de entradas

Dicho esto, según trascendió en las últimas horas, en la jornada de hoy comenzará la venta de entradas para el domingo. Las mismas también se podrán adquirir mañana y viernes en el horario de 14 a 18, y el sábado de 10 a 18. Según informaron desde el club, “las entradas se venderán únicamente en el estadio Genacio Sálice en los días y horarios mencionados. Y los bonos para socios se venderán únicamente con la cuota de noviembre al día, sin excepción.” Además, el comunicado publicado en las redes enuncian que “para regularizar sus cuotas los socios podrán acercarse a la oficina de mesa de entrada que funciona en la sede social de Montevideo y 25, desde el día martes hasta el viernes 4/11 en el horario de 17 a 21.”

Con respecto a los valores, los asociados con cuota de noviembre al día deberán pagar $400. Asimismo, la platea tendrá un costo de $1.000, y para aquellos no socios, $2.000. En tanto, la general saldrá $1.000, jubilados y damas $500. Por último, los menores de 11 años de edad deberán abonar un total de $300.