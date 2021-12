Zielinski: "No es fácil remontar el resultado que remontamos hoy"

Tras el empate 4 a 4 entre Gimnasia y Estudiantes por la anteúltima fecha de la Liga Profesional, el técnico pincharrata, Ricardo Zielinski habló con la prensa y analizó el partido que, en su opinión, “fue raro”.

“Ocho goles en un clásico, es raro”, aseguró el Ruso. “No se si fue justo, a mi me parece que el penal que le cobran a Noguera no fue. Desde el lugar que estábamos nosotros no fue. Después creo que independientemente de algunos errores que tuvimos hoy, especialmente en el primer tiempo donde no tuvimos marca y algunas líneas no jugaron bien, creo que en líneas generales el equipo estuvo a la altura del partido”.

“Creo que lo luchamos cuando pudimos jugar, lo quisimos jugar. No es fácil remontar el resultado que remontamos hoy, de la forma que lo hicimos. Yo a estos muchachos siempre les digo que dan todo y con eso ya me conformo”, sostuvo el entrenador del León. “Tenés que dar todo en una cancha, dejar al club en el mejor lugar con respecto al esfuerzo. Y después otra cosa no les podemos pedir. Me parece que fue un lindo partido en líneas generales”.

Y agregó: “Yo me quedo con algunas situaciones donde por ahí nos apuramos y podríamos haber hasta resuelto el partido porque la verdad que las veces que llegó Gimnasia, concretó, tuvo mucha efectividad”.

De todas maneras, expresó que no le echa “la culpa al árbitro”. “Lo que digo es que desde el lugar donde yo estaba, no vi penal y era difícil el 4 a 2. Pero me parece que tuvo carácter el equipo, lo sacó adelante. A veces jugando mejor, a veces peor. Evidentemente el equipo tiene medianamente siempre la entrega que tiene que tener”, dijo.

Al ser consultado por Diario Hoy si se festeja el empate ya que le dio a Estudiantes la clasificación a la Copa Libertadores 2022, Zielinski dijo: “No, no se festeja. Siempre festejo los triunfos. Queríamos venir y ganar y bueno, no pudimos. Me parece que hay cosas positivas, hay cosas que tenemos que mejorar para el futuro y no más que eso”. En tanto, destacó: “Con respecto a la clasificación, es meritorio porque evidentemente la peleamos, teníamos los objetivos claros. Hoy ya entramos en Libertadores, habrá que ver como salga el resultado ahora de la Copa Argentina y como queda la tabla al final pero es un mérito haber podido clasificar”.