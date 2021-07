Zielinski: "Tenemos que manejar mejor los partidos"

Estudiantes comenzó el campeonato con goleada a domicilio, luego de vencer por 3-0 a Sarmiento. Tras el encuentro, Ricardo Zielinski habló en conferencia y destacó que la clave del encuentro estuvo en la mejora del equipo en el segundo tiempo:



"No me gustó para nada el primer tiempo y no jugamos bien. Corregimos las cosas en el segundo y con el primer gol, tuvimos los espacios. Nos faltó protagonismo en el primer tiempo, pero en el segundo funcionamos mejor. Fue un partido parejo, pero ganamos bien por lo que hicimos en el complemento", señaló el Ruso.

Además destacó las actuaciones de Apaolaza, Castro y el Corcho Rodriguez: "Apaolaza y Castro trabajaron muchísimo y se merecen la oportunidad. Cuando alguien tiene la chance y la aprovecha, me parece perfecto. El Corcho Rodríguez tuvo una lesión que no le permitió hacer una buena pretemporada. Va de ir a menor y mayor. El triunfo te da tiempo para trabajar mejor".

Por otro lado, resaltó lo que debe mejorar Estudiantes y elogió a los juveniles que jugaron: "Tenemos que manejar mejor los partidos y seguramente sumando partidos, vamos a evolucionar. Los juveniles entraron poco tiempo, pero lo hicieron con ganas. Son sus primera armas y es importante que vean el movimiento de primera división".

También destacó tener jugadores de buen pie como Zuqui y el Corcho Rodríguez en el mediocampo: "La idea era tener mayor circulación y salir jugando mucho mejor. En general cuando la pelota pasa por dos o tres jugadores, tenemos mayor claridad en la salida".

Más allá de la alegría por el triunfo, el Ruso afirmó que necesitan incorporaciones: "Necesitamos refuerzos porque se fueron 10 jugadores. Necesitamos conformar un plantel un poco más largo, pero no significa que los que vengan sean titulares. Lo tendrán que demostrar con el correr de los partidos".