El momento más crítico de la pandemia

Un nuevo récord de contagios sufrió Uruguay esta se­mana, donde el aumento de infectados diarios no se detiene y se multiplica. El Sistema Nacional de Emergencia informó ayer la detección de 284 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que marca una alerta para lo que se avecina. Con ese número, la cantidad de casos activos llegó a 1.825. Además, hay un total de 4.826 personas recuperadas y 80 fallecidos.

Hace un mes, los números eran otros: el 3 de noviembre, 31 positivos; el día 4 del mismo mes aumentó a 49, y el 5 de noviembre hubo 64 nuevos contagios.



Las autoridades sanitarias, tras conocerse las nuevas estadísticas, realizaron un pedido especial a la población para reducir los círculos de contacto so­cial, el tiempo de las reuniones, el uso permanente de los tapabocas, el distanciamiento físico y la ventilación e higiene.



Una propuesta para enfrentar el virus



El médico pediatra Jorge Schusman propuso una teoría para minimizar los efectos de la Covid-19. Se trata de un planteamiento teórico para llevar a la práctica, donde el experto solicita realizar una investigación clínica. Para ello, afirma, se debe contar con la aprobación de las autoridades de la salud.



“Esto se basa en que el virus, para poder replicarse, necesita una puerta de entrada: la célula, porque se multiplican dentro de la célula. Las células toman el virus a través de una puerta de entrada que en principio se pensó que era una proteína llamada Dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) y que también se vio que interviene otra proteína que es la Enzima Convertasa A (ECA)”, le dijo a diario Hoy Schusman, quien manifestó que no cuenta con las posibilidades técnicas de poder hacer esta investigación.



“Lo que nosotros hubiéramos pretendido, y así lo intentamos, es que el equipo asesor de la Presidencia de la república, que está actuando en forma muy responsable y ha controlado la pandemia, habilite una línea de investigación con respecto a esto. Vi que en la Facultad de Medicina de Miami estaban intentando algo similar en el estudio de esta teoría”, argumentó.



Asimismo, el especialista consideró que “si nosotros bloqueamos tanto una proteína como otra proteína, yo creo que hay que hacerlo en forma conjunta, entonces el virus no puede ingresar a la célula y si no ingresa no se puede replicar”.

Al impedir el ingreso la persona se contagiaría igual pero la carga viral va a ser menor, al igual que el daño en el organismo. “Ganaríamos que en las personas más susceptibles con el ingreso del virus el daño sea menor”, explicó.



En un documento, el pediatra uruguayo remarcó que “existen actualmente medicamentos en pla­za, ya aprobados por la FDA, que inhiben tanto las ECA, como DPP- 4, que se usan para el tratamiento de hipertensión arterial y de diabetes tipo 2, respectivamente”.



Sobre las respuestas a su planteo, el médico sostuvo que las autoridades “creen que no tiene fundamentos y me dio la impresión que la batalla estaba dada en la prevención, y tienen razón, había que prevenir. Concentrados en frenar el avance de la epidemia no tienen suficiente tiempo como para ponerse a estudiar posibles tratamientos”.



El profesional le confirmó a este multimedio que se comunicó con el ministro de Salud Pública, y que su mensaje fue leído. También se contactó con el director departamental de Maldonado y con integrantes del grupo de científicos que asesora al presidente para habilitar una vía de estudio.



“No hubo una respuesta. Si el gobierno nacional habilita una línea de investigación en este sentido, a través de las personas idóneas y con los protocolos que hay que hacer de investigación clínica, se podría llegar a una conclusión”, añadió.

“Yo cumplí, hice el aporte desde el punto científico que podía ser útil. Ahora las respuestas las tienen las autoridades. Sería una irresponsabilidad de mi parte recomendar un tratamiento que no está aprobado, es una teoría”, concluyó.



Fiestas



“El 18 de diciembre se va a definir qué tipo de fiestas tenemos y qué tipo de verano, y si tenemos fiestas y si tenemos verano”, expresó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en relación a la fecha límite que fijó el presidente Luis Lacalle Pou para evaluar las medidas que llevan adelante para frenar el incremento de casos.



“Estos 17 días, porque son solo 17 días, restringimos algunas actividades en una economía que venía abierta, y le ponemos algunas señales de alerta a la población para tener unas fiestas más parecidas a lo normal y para tener un verano, aunque condicionado, más seguro”, indicó.



Cabe recordar que, el martes pasado, el mandatario anunció nuevas medidas obligatorias para frenar el aumento de casos de coronavirus, que incluyen teletrabajo y multas para los lugares que no respeten los protocolos. El foco de las autoridades se basó en bares y restaurantes que no cumplan con el horario como así también a quienes realicen eventos sin respetar las normas sanitarias.