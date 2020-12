Se llama Adolf Hitler y fue elegido gobernador en Namibia

Un hombre llamado Adolf Hitler es el nuevo gobernador del condado Ompundja, en Namibia (excolonia alemana), pero no se trata de un nazi, sino de alguien que se dedicó a la política desde que comenzó su carrera con los excombatientes anti apartheid de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (Swapo).

Adolf Hitler Uunona –este último es su apellido–, de 54 años, juró ayer en el cargo, luego de obtener el 84,88% de los votos en las elecciones regionales en el distrito de Ompundja, en la región de Oshana, en el norte de Namibia.



“Que tenga este nombre no significa que quiera subyugar a Oshana ahora, no significa que estoy luchando por dominar el mundo”, comentó el flamante mandatario al diario alemán Bild.

“Mi padre me puso el nombre de este hombre, probablemente no entendió lo que representaba Adolf Hitler”, agregó.