Bolsonaro aseguró que no se hará cargo de efectos secundarios de las vacunas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no se hará responsable si las vacunas contra la Covid-19 generan algún efecto secundario y aseguró que va a mostrar a la población los contratos con las empresas que las fabrican para que sepan “lo que están tomando y sus consecuencias”.



“Quien tenga algún efecto secundario o algún problema no me lo cargará a mí, porque voy a ser muy claro”, manifestó ante una rueda de prensa desde la Casa de Gobierno.



“Supongamos que en una de las cláusulas se escribe lo siguiente: Nos liberamos de cualquier indemnización o responsabilidad ante posibles efectos colaterales inmediatos y futuros. Entonces, ¿van a tomar esa vacuna?”, cuestionó Bolsonaro.