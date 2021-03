El personal sanitario comenzó a recibir la vacuna

Las 50.000 nuevas dosis de Pfizer que llegaron el miércoles comenzaron a ser aplicadas ayer al personal de salud que trabaja en unidades de cuidados intensivos y emergencias móviles.



Para el arribo de este nuevo cargamento, el gobierno montó un operativo especial para mantener la cadena de frío de las vacunas, que fueron colocadas en los seis ultrafreezers preparados en la terminal de cargas del aeropuerto, a 70 grados bajo cero.



Se trata del primer lote de un total de 460.000 que se completarán du­rante las semanas siguientes. A su vez, llegará otro cargamento de dosis de la china Sinovac, con la cual desde el 1° de marzo se han inoculado a 170.000 personas, entre docentes, policías, militares, bomberos y trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, así como ciudadanos de entre 55 y 59 años, independientemente de su profesión o situación de riesgo.



El Ejército uruguayo confirmó en su cuenta oficial de Twitter que a las 8.30 horas de ayer “ya fueron entregadas las vacunas Pfizer correspondientes a los 29 centros de vacunación en 13 departamentos asignados a la fuerza”.



“El 15 de marzo llegan 1.558.000 de Sinovac, o sea que el stock de vacunas va a estar, y la capacidad de vacunar a 30.000 (por día) también; dependerá de la gente que se acerque y a medida que vayamos liberando a la gente”, dijo hace unos días el presidente Luis Lacalle Pou.



El Ministerio de Salud Pública aclaró que también “se habilitó la agenda para que los trabajadores de la salud de las áreas priorizadas de los departamentos de Canelones, Montevideo y Paysandú coordinen horario para recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer el próximo lunes 15 de marzo”.



“Mi experiencia de vacunación fue sumamente positiva, me anoté a través de Whatsapp y me dieron la fecha. Si no podés, te da una especie de link para poder cancelar. Fue un minuto, cero dolor, cero síntomas. Ahora el 31 de marzo me toca la segunda dosis. Estoy superconforme”, le dijo a diario Hoy Ximena, una docente de Punta del Este que se aplicó la vacuna en el Campus de Maldonado.



En la misma línea, Marlene, una vecina de la ciudad de Piriápolis, le expresó a este multimedio: “Me anoté el martes 2 de marzo y me vacuné el 10 con la primera dosis de Sinovac. Ya tengo confirmada la segunda dosis para el 7 de abril. No tuve ninguna reacción alérgica y ningún síntoma”.

Alerta roja



Según el indicador P7 de Harvard, que es el promedio de casos positivos en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes, se duplicó en el último mes: de 14,14 pasó a 27,79. El mapa muestra en verde si el número da menos de 1; amarillo si está entre 1 y 10; anaranjado si se sitúa entre 10 y 25; y rojo si es mayor de 25.



Lamentablemente, el color rojo que anuncia una situación compleja vuelve a tomar protagonismo y actualmente hay ocho departamentos en esa condición sanitaria: Montevideo, San José, Cerro Largo, Du­razno, Tacuarembó, Artigas, Río Negro y Rivera, fronterizo con Brasil, el más afectado con 66,19 casos por cada 100.000 habitantes.



En la jornada de ayer, Uruguay batió un nuevo récord de contagios al registrar 1.366 nuevos infectados y también el de personas que cursan la enfermedad, con 9.758 activos. El día jueves se habían diagnosticado 1.238 casos.



La preocupación en las últimas horas estaba centrada en la ocupación de las camas de terapia intensiva, donde permanecían 102 personas internadas. Hasta la fecha se confirmaron 689 muertes por coronavirus.

Dolor



En las últimas horas del día de ayer se conoció la triste de noticia del fallecimiento del alcalde Andrés Abt, tras permanecer varios días en cuidados intensivos por haber contraído Covid-19. Abt, de 47 años, contrajo la enfermedad a fines de febrero y el 1° de marzo fue internado. El dirigente nacionalista tuvo una participación protagónica en la campaña de Laura Raffo en las últimas elecciones municipales a la intendencia de Montevideo.El presidente Luis Lacalle Pou lamentó la muerte del alcalde y escribió anoche en su cuenta de Twitter: “Andres Abt, un gran compañero, un gran amigo. Triste noticia para muchos que lo conocimos y lo queremos. Un fuerte abrazo a su familia. QEPD”.