“Es una batalla que todavía no hemos ganado”

La lucha contra el coronavirus no da tregua. Con 22,2 muertes cada 100.000 personas en los últimos 14 días, Uruguay se encuentra segundo en el ranking mundial de fallecimientos de Covid-19 por habitante, detrás de Paraguay.



La cifra récord de víctimas fatales en el mes de abril, cuando se registraron 1.571 muertes, podría superarse en este mes, ya que, a tres días de finalizar mayo, las defunciones llegaron a las 1.502. Hasta el momento, desde que comenzó la pandemia, perdieron la vida 4.118 personas.



A última hora de ayer se informaron 1.847 nuevos casos de coronavirus y 52 muertes. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), encargado de brindar los datos diarios, informó que “ocurrió un incidente informático de un componente que recibe los test de los prestadores de salud”.



“Siempre la situación la hemos ido trabajando como un gran equipo que somos. Hemos estado con nivel de índices ocupacionales en los hospitales prácticamente al límite, pero nunca estuvimos desbordados porque la Región Este tiene una red y estamos inmersos en una red nacional. Si bien estamos en una meseta alta, tenemos un excelente plan de vacunación. En este momento tenemos aproximadamente un tercio de la población con la se­gunda dosis”, le dijo a diario Hoy la doctora Laura Ayul, directora Regional Este de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).



“En estos momentos estamos con el índice de Harvard más alto en Maldonado, que estamos en un 112. Maldonado ha venido creciendo, es un de­partamento muy turístico, pero venimos conteniendo. Hemos tenido que reforzar en recursos hu­manos.

Estamos cambiando las decisiones todos los días porque esto es día a día. Implementamos carpas para hisopados, una contención de atención en el primer nivel de atención, hemos puesto bases de ambulancias de traslados especializados. Estamos trabajando intensamente, con disponibilidad hasta el momento de camas de cuidados críticos como de cuidados moderados”, detalló la profesional.



Cabe señalar que el índice de la Universidad de Harvard mide la cantidad de casos positivos detectados en la última semana, y en la categoría de color rojo el promedio de nuevos casos cada 100.000 habitantes supera los 25 casos.



“Estamos trabajando intensamente. No hemos parado. Es una batalla que todavía no la hemos ganado porque la pandemia sigue estando, pero es una batalla que la venimos luchando duramente”, concluyó Ayul.