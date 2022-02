Más de 400.000 personas ingresaron a Uruguay en los últimos dos meses

Entre tambores, disfraces y desfiles de Carnaval, la temporada de verano en Uruguay se consolida gracias a la llegada de miles de turistas extranjeros y del gran movimiento interno en medio de las tradicionales celebraciones que se desarrollan en cada rincón del territorio vecino.

Las estadísticas de ingresos al país marcan una tendencia alentadora. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones a los que accedió este multimedio, entre el 1° de diciembre y el 2 de febrero llegaron a Uruguay 409.381 visitantes, siendo casi la mitad argentinos (202.603).

En segundo lugar, quienes eligieron al país oriental para vacacionar en la región fueron brasileños, con 44.692 visitas. En tercer puesto, turistas de Paraguay (11.721), seguidos de Estados Unidos (8.318). Cabe remarcar que dentro del total de las cifras también están incluidos ciudadanos uruguayos, que incluyen un 25% del total en el registro de movimiento de personas.

“La evaluación nuestra, de lo que va de la temporada, no puede hacerse si no es teniendo en cuenta las previsiones de hace dos meses, que eran muy bajas. En aquel momento, Argentina había tomado la medida que no se podían financiar los viajes con tarjeta de crédito y nosotros teníamos la exigencia del segundo PCR al séptimo día, una exigencia que después fue anulada”, reflexionó en diálogo con diario Hoy el viceministro de Turismo del Uruguay, Remo Monzeglio.

En relación al mes de febrero, el funcionario remarcó que “las expectativas que tenemos son aceptables, no podemos esperar un gran contingente de turistas del extranjero, pero va a ir creciendo hasta el carnaval, que terminó el mes de enero con un pico altísimo. Acá se mueve muchísimo turismo interno. Hay muchísima movilidad en todos los departamentos”.

En las últimas horas, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, abogó por la eliminación del test PCR como requisito de ingreso al país, medida que llevaría a aumentar el número de visitantes. Desde la cartera hablan de una “recuperación” debido a que los números son significativamente más alentadores que los que arrojó la temporada pasada, cuando las fronteras permanecían cerradas por causa de la pandemia.

Sin embargo, son también inferiores a los de 2020, momento anterior a la detección de positivos de Covid-19 en el país. “Si tenemos que hacer un balance de todo, te diría que la temporada hasta ahora ha sido aceptable teniendo en cuenta todo el contexto de la pandemia”, completó Monzeglio.

Al ritmo del Carnaval

Mientras tanto, Uruguay continúa con la celebración de los tradicionales carnavales a lo largo y a lo ancho del país.

“El fenómeno del Carnaval es en todos los pueblos, es un fenómeno capitalino que se ha ido extendiendo a distintos lugares del interior del país. Es un evento que se concentra en el barrio Sur y Palermo (ambos de Montevideo), que es donde habitan muchos de los afrodescendientes, que cultivan todas las tradiciones del tambor y de expresiones populares”, resaltó Monzeglio.

En esa línea, se refirió al crecimiento del Desfile de llamadas, una fiesta popular de candombe que se realiza todos los años durante febrero en la capital uruguaya. “Las llamadas atraen muchísimo a los extranjeros, es un fenómeno muy colorido, alegre. Se han hecho desfiles que son espectaculares. En el resto del país hay mucha murga, mucha comparsa, con menos público, pero va creciendo”, subrayó.