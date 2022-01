Nuevo récord de contagios en Uruguay por Covid

Uruguay reportó hoy 10.650 nuevos contagios de Covid-19, la cifra diaria más alta en toda la emergencia sanitaria, octavo récord en lo que va de enero, e informó también de su marca mayor en casos activos, 65.665 personas, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) hizo hoy un plenario y emitió luego un documento en el que da cuenta del avance sostenido y generalizado de la enfermedad, que dio paso a un “aumento de la demanda sobre todo en el primer nivel de atención”, lo que llevó a “el desborde en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.

El informe del Sinae cita 10.650 nuevos casos y 65.665 casos activos en todo el territorio, la cifra más alta desde marzo de 2020.Se trata del cuarto día consecutivo de cifras récord en el país; el miércoles fueron 9.824 contagios y 57.647 casos activos; el martes fueron 7.182 casos y 49.373 casos activos; y el lunes 6.760 nuevas infecciones y 43.347 personas cursando la enfermedad.

Según el reporte, actualmente hay 55 personas en cuidados intensivos y hubo hoy 6 fallecimientos, lo que elevan el total a 6.211.Montevideo, canelones y Maldonado siguen siendo los departamentos más complicados, aunque se registran casos en todos.El cuadro dio paso a la advertencia del SMU, que alertó que en el primer nivel de atención “no se está pudiendo dar respuesta adecuada a cada persona que requiere atención por parte de los equipos de salud”.

Avisó también sobre el personal de salud afectado, “contactos que naturalmente no pueden desarrollar la tarea generando problemas en la sostenibilidad de los servicios” e insistió con “la recomendación de vacunación con todas las dosis disponibles para cada grupo poblacional, especialmente en los trabajadores de la salud”.“Realizamos un llamado al a población en el refuerzo de las medidas de prevención no farmacológicas, particularmente en población vulnerable: adultos mayores, inmunosuprimidos y personas con comorbilidades, así como las no vacunadas”, concluyó el texto del SMU.