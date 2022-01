Rechazaron el pedido de Meta y la demanda antimonopolio contra Facebook sigue en curso

Un un nuevo golpe para la plataforma, el juez James Boasberg rechazó la moción de Facebook para desestimar la demanda realizada por la Comisión Federal de Comercio (conocida como FTC, por sus siglas en inglés) y, de esta forma, dictaminó que el caso podrá seguir su curso.

La demanda de la FTC, luego de ser presentada en diciembre de 2020, había sido denegada en junio del año pasado porque, según Boasberg, no pudo probar de forma suficiente el supuesto poder monopólico de Facebook en el mercado de redes sociales. No obstante, tras volver a presentar el caso “la FTC ahora tiene los suficientes detalles como para poder establecer de manera fehaciente que Facebook ejerce un poder monopólico”, señaló el juez según consigna la agencia Bloomberg. “La agencia también explicó que Facebook no solamente posee una posición monopólica, sino que intencionalmente mantuvo la misma con una conducta anticompetitiva”, agregó.

Qué dice FTC

De acuerdo con el caso llevado adelante por Lina Khan, la presidenta de la agencia designada por Joe Biden; Facebook domina el mercado de redes sociales estadounidense y tiene el poder para excluir a la competencia. El objetivo de la FTC es obtener el aval judicial para revertir las adquisiciones de Instagram y WhatsApp llevadas a cabo por Facebook en 2012 y 2014 respectivamente, las cuales habían sido originalmente aprobadas por el organismo.

La FTC argumenta que dichas adquisiciones formaban parte de una estrategia por dicha red social de eliminar las compañías que puedan representarle competitivamente una amenaza a través de la compra de las mismas, y que la empresa, por como concibió su ecosistema, podría impedir incluso la entrada y posterior éxito de un producto superior. La autoridad reguladora pide, como consecuencia, la desinversión de activos, incluyendo a WhatsApp e Instagram, con el objetivo de restaurar la competencia. Según el organismo, las aplicaciones de Meta comprenden más del 80% del tiempo destinado a redes sociales en Estados Unidos, y más del 70% de los usuarios activos diarios.

La voz de Mark Zuckerberg

Luego del fallo, Meta publicó un comunicado donde manifiesta su confianza en que “la evidencia revelará la debilidad de las acusaciones”. “Nuestras inversiones en Instagram y WhatsApp las transformaron en lo que son hoy. Fue bueno para la competencia, y para los usuarios y empresas que eligen usar nuestros productos”, indicaron.

De acuerdo con la empresa de Mark Zuckerberg, Khan debería haberse recusado de llevar adelante el caso ya que, previo a su asunción en la FTC, había llevado adelante críticas públicas a la red social. Sin embargo, el fallo del juez Boasberg desestimó el argumento de Facebook de un posible sesgo por Khan. “No hay indicación de que la decisión de la presidenta de llevar adelante el caso contra Facebook fue basado en otra cosa que no sea su creencia en la validez de las alegaciones”, manifestó en el caso llevado a cabo por el magistrado.

Este caso puede ser la punta de iceberg para acabar con grandes monopolios de Estados Unidos, como por ejemplo el inmensamente gigante Google.