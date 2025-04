Bolsonaro permanece internado en cuidados intensivos

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, permanece en terapia intensiva tras una cirugía abdominal urgente que le realizaron el pasado domingo, relacionada con las secuelas del atentado que sufrió en 2018 cuando fue apuñalado en un acto de campaña. Así, se transformó en la sexta cirugía relacionada a este incidente, siendo hasta ahora el procedimiento más complejo de todos. Según precisó el equipo médico a cargo, en esta oportunidad, su pared abdominal se encontraba “bastante dañada” y su intestino había “sufrido” por una obstrucción, “lo que lleva a creer que venía con ese cuadro desde hacía algunos meses”.

Según informaron los médicos que lo atienden, no hay aún una fecha estimada para su alta, y por recomendación médica, el líder ultraderechista de 70 años mantiene contacto exclusivo con su familia y el equipo de Salud, para evitar cualquier complicación que pueda poner en riesgo su recuperación. Desde el Hospital DF Star de Brasilia, el exmandatario publicó en sus redes que estas 48 horas son más que importantes. “Después de experimentar tantos episodios similares en los últimos años, me he acostumbrado al dolor. Pero esta vez, incluso los médicos se sorprendieron. Estas horas son cuando los órganos manipulados comienzan a desinflamarse y se puede observar la situación real”, remarcó el líder que será juzgado por cinco cargos, que incluye el intento de golpe de Estado al actual presidente, Lula da Silva.

“Estoy inmensamente agradecido con Dios por lo que considero un milagro más en mi vida. También agradezco al pueblo brasileño por la fe, las oraciones, y a los profesionales de la Salud que me han acompañado con dedicación. Estoy enfocado en mi recuperación, buscando fuerzas para levantarme de la cama una vez más”, agregó en sus redes. Por su parte, el cardiólogo a cargo, Leandro Echenique, indicó que “va a ser un postoperatorio muy delicado y prolongado”, ya que la cirugía fue “extremadamente compleja”. “El procedimiento fue necesario para tratar una obstrucción causada por pliegues en el intestino delgado”, detalló. Cuando el pasado viernes sintió los “fuertes dolores” en el abdomen que lo llevaron al hospital, Bolsonaro se encontraba realizando una gira proselitista en el noreste de Brasil, lugar que es absolutamente afín a Lula da Silva.