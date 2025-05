Denuncian a Israel por usar a palestinos como escudos humanos en Gaza

Las únicas veces que el hombre palestino no estaba atado o con los ojos vendados fue cuando los soldados israelíes lo usaron como su escudo humano, relató. Vestido con ropa de camuflaje del ejército y con una cámara fijada en la frente, Ayman Abu Hamadan fue obligado a entrar en casas en la Franja de Gaza para asegurarse de que estuvieran libres de bombas y hombres armados, comentó. Cuando una unidad terminaba con él, lo pasaban a la siguiente.

“Me golpearon y me dijeron: ‘No tienes otra opción; haz esto o te mataremos’”, relató el hombre de 36 años a The Associated Press, describiendo las dos semanas y media que estuvo retenido el verano pasado por el ejército israelí en el norte de Gaza. Las órdenes a menudo venían de lo más alto, y en ocasiones casi todos los pelotones usaban a un palestino para despejar ubicaciones, dijo un oficial israelí, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Varios palestinos y soldados aseguraron a la prensa que las tropas israelíes están obligando sistemáticamente a los palestinos a actuar como escudos humanos en Gaza, enviándolos a edificios y túneles para verificar la presencia de explosivos o militantes.