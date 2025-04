Trump y Bukele se reunieron en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Según fuentes cercanas, Bukele indicó que descarta devolver a Estados Unidos al migrante salvadoreño que fue enviado por error a la megacárcel del país centroamericano porque, dijo, es un “terrorista”. El mandatario se refirió así al caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) de El Salvador a pesar de que contaba con una orden judicial contra su deportación, por lo que el Tribunal Supremo estadounidense ordenó el pasado jueves el regreso a Estados Unidos. “Por supuesto que no voy a hacerlo, ¿cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?”, sostuvo Bukele, quién luego agregó: “No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país”.

En la misma reunión, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le contestó a Trump sobre el tema, apuntando que el retorno de Ábrego García no depende del gobierno estadounidense si no del salvadoreño, porque esta persona se encuentra ahora bajo su custodia. “Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros”, remarcó. Además dijo que, en cumplimiento de la orden del Supremo, si el gobierno salvadoreño decidiera devolver a Ábrego García, Estados Unidos pondría las “facilidades” para su regreso.

Vale recordar, que Ábrego García es un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-19) y vivía “ilegalmente” en Estados Unidos desde 2019. Asimismo, y luego de firmar un contrato por seis millones de dólares con Washington, cuyo contenido sigue siendo en gran parte desconocido, El Salvador ha autorizado el uso de su prisión de máxima seguridad, el Cecot, para alojar a presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 expulsados de Estados Unidos.