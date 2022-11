Piriápolis festeja su 132º aniversario

"Los encantos de Piriápolis no los tiene ningún bal­neario del mundo, y no es esto una botarada quijotesca, sino una palpitable y tangible realidad. Nosotros hemos recorrido el mundo entero, visitando todas las playas más famosas, y no hemos encontrado ninguna tan completa como esta”, dijo en su momento ­Francisco Piria.

Con una gran fiesta artística y gastronómica, Piriápolis celebra su aniversario 132. El 5 de noviembre de 1890, don Francisco Piria firmaba en Pan de Azúcar la compra de las primeras 1.814 hectáreas que sentarían las bases de uno de los primeros balnearios de Uruguay.

En el marco de los festejos, se realizará en la plazoleta Porto Alegre la reinauguración del Monumento al Obrero, un proyecto que data del año 2012. El acto protocolar comenzará a las 19 y continuará con la Fiesta de las Colectividades.

La construcción contó con el trabajo de personal de Obras Piriápolis, Fundación A Ganar y Jornales Solidarios, como así también con la colaboración honoraria de reconocidos arquitectos y constructores de la zona. El público presente también podrá disfrutar de una feria de artesanos y otra gastronómica.

“El Monumento al Obrero va a ser reinaugurado. Lo inauguró Piria en 1930 y por diferentes causas después se cayó y no se volvió a colocar”, le expresó a diario Hoy Alejandro Iglesias, presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis.

A su vez, en relación a cómo se gestó el proyecto, manifestó que se trató de una propuesta que hace diez años realizó un vecino de la ciudad cuya idea resurgió cuando asumieron la organización hace ocho meses.

“Lo importante es que es una obra que fue hecha, toda la base y parte del cimiento, por gente constructora, albañiles que vinieron de manera voluntaria a hacerlo”, detalló.

El acto, programado para las 19, contará con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el ministro de Turismo, Tabaré Viera. También estarán presentes sindicatos de la construcción de todo el país. “Esto es de todos, sin diferencias. esto es lo que nos une”, remarcó Iglesias.

El monumento que rinde homenaje al obrero de Piriápolis es obra del artista plástico y escultor ­Washington Cuadrado, vecino de Gregorio Aznárez, localidad uruguaya del departamento de Maldonado, sede del municipio de Solís Grande.

Asimismo, la jornada festiva ­tendrá números artísticos representando a las distintas colectividades extranjeras que forjaron el desarrollo del balneario. También habrá danzas tradicionales y exposición de autos clásicos para conmemorar el aniversario.

Para concluir, consultado sobre qué significa para él Piriápolis, Iglesias expresó: “Es todo. Voy a envejecer aquí. Es un destino muy apreciado por su naturaleza y sus lugares; muy valioso para mucha gente que ha venido y se ha quedado asombrada. Gente que ha venido por primera vez y que ha vuelto. Es una zona que tiene una energía muy linda. Amerita venir a conocerlo y disfrutarlo. El que pueda que venga, que no se va a decepcionar y va a querer volver”.