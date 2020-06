Turismo en Uruguay: el sector se prepara, se renueva y no le teme a los cambios

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, habló sobre la situación del turismo en el vecino país y el camino emprendido para reactivar la actividad como un paso prioritario a la “nueva” normalidad.

—¿Cómo definiría la situación actual del sector turístico uruguayo en medio de la pandemia?

—Aquí en Uruguay, como en casi todos los países, la pandemia literalmente dejó en el piso al sector turismo. Llevamos más de tres meses sin tener ingresos en la actividad y cubriendo algunos costos. En Uruguay son bastantes menores que en otros lados, porque tenemos una cobertura de seguro de trabajo, el Estado subsidia el 50% a los trabajadores sus ingresos.

—En las últimas horas, la Cámara de Turismo entregó a consideración del gobierno uruguayo un manifiesto con una serie de medidas para la apertura de diferentes ramas del turismo, ¿de qué consta dicho documento?

—Trabajamos en dos ejes centrales: uno vinculado a lo que es apoyo a las empresas para que no se caigan desde el punto de vista económico; exoneración de tarifas eléctricas, de agua, impuestos. Y por otro lado, políticas de reactivación tendientes a la reapertura, que evidentemente va a comenzar fomentando el turismo interno. Instalamos una herramienta promocional de turismo interno para las agencias de viajes y el sector hotelero y gastronómico. Después buscar propuestas: así co­mo Uruguay tiene la exoneración de impuestos para turistas no residentes, que también ocurra para los residentes durante el período que las fronteras estén cerradas. Y empezar a trabajar en mirar un poco la conectividad punto a punto con otros destinos que tienen la misma política sanitaria.

—En las últimas semanas los títulos informativos giran en torno a un interés manifiesto de inversores y empresarios de pensar en Uruguay como país de primera residencia, incluidos algunos inversores que proyectan en materia de turismo. ¿Han recibido estas inquietudes? ¿Existe alguna referencia o estudio que determine un interés de capitales argentinos de establecerse dentro de proyectos turísticos?

—Sin duda que la hay. La inquietud del gobierno fue sustentada en esa demanda que existía, sobre todo en muchas zonas de alto nivel turístico, como puede ser todo lo que es el departamento de Colonia nuestro, que es Carmelo, la ciudad de Colonia del Sacramento, o la zona Este del país. Ha habido siempre un interés, últimamente se había manifestado en forma creciente y el gobierno lo que hizo fue tratar de incentivarlo de alguna manera, no solo a nivel internacional, sino a nivel local. Salieron leyes tendientes a exonerar impuestos al desarrollo inmobiliario, y lo hizo extensivo a aquellos que quieran venir a invertir desde el exterior, en particular Argentina, invertir en el sector inmobiliario preferentemente vinculado a la actividad turística para captar inversores.

—¿Cómo imagina el turismo en Uruguay después de que la pandemia quede atrás?

—Soy optimista, nos vamos a ir acostumbrando. Hay un cambio de paradigmas, cambios en la forma de comportarse. Cuando salga la vacuna y todos estemos inmunizados, pasará a ser una anécdota y será como hoy es una gripe. Mientras, tendremos que transitar, gradualmente iremos tomando confianza. Creo que el sector va a recuperarse rápidamente, me refiero a que estamos trabajando mucho para que la temporada de verano empiece a levantarse. Sin duda nos va a llevar más de un año, porque acá hay sectores más afectados, como todo lo que es el tema cruceros. Se está hablando de cómo se van a vender las cabinas, una sí y una no, se hablaba de las exteriores y no las interiores. Vamos a tener que acostumbrarnos, pero sin duda la actividad va a resurgir con fuerza.

Corredores verdes

Además, Martínez destacó la importancia de los corredores verdes, tratar de unir puntos que estén en igualdad de condiciones en tratamientos sanitarios. “Por qué no pensar un puente fluvial Rosario-Colonia, que también se ha estado hablando. Son temas que ayudan a volver a vincularnos”, expresó.

—¿Considera que puede quedar desfasado con respecto a sus socios del Mercosur?

—Sí, ahí estamos con un desfasaje. Uruguay tiene previsto abrir corredores verdes con Madrid, con Asunción está trabajando. Sin duda, la situación que tiene que ver con Brasil es muy delicada, no hay por ahora una apertura. Con Argentina creo que tiene un tratamiento desigual según sus provincias, y se está conversando para empezar a ver la posibilidad de un puente Montevideo-Rosario, porque Santa Fe creo que es una provincia que tiene un tratamiento muy similar al Uruguay y bien podríamos empezar a generar un corredor allí entre ambos destinos.

—¿Cuánto representa el sector turístico para la economía de Uruguay?

—En Uruguay es un sector muy fuerte, representa el 8% del PBI, ocupa el 11% de la población económicamente activa y es el 28 o 29% de las exportaciones totales del país. Es un sector de primera línea, competimos con el sector agropecuario y forestal, y sin duda es relevante para la economía. Tuvimos una reunión con el presidente de la república el día miércoles, y la semana que viene vamos a trabajar con la gente del Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo, en una mesa de trabajo donde iremos delineando las propuestas para ver cuáles ya vamos implementando sobre la marcha y cuáles no son accesibles. Pero con soluciones concretas y con la salida prácticamente inminente, porque los protocolos, sobre todo los hoteleros y gastronómicos, ya están aprobados, y Uruguay empieza ya a planificar comenzando con el turismo interno.