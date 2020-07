A tres años de la desaparición forzada de Johana Ramallo

Un hecho totalmente injusto y macabro. Hoy se cumplen tres años de la desaparición forzada de Johana Ramallo, quien luego apareció descuartizada en 2019 por ser víctima de una organización de trata de personas. Ante un nuevo aniversario, su madre escribió un profundo mensaje y a su vez anunció que hoy se realizará un evento virtual en Facebbok, a partir de las 16.

"Este domingo se cumplen. 3 años que la vida nos golpeó de la peor manera. 3 años de que la justicia no serró las puertas.

3 años de que mi vida se detuvo. 3 años de golpear puertas y ventanas y que nadie nos escuché. 3 años de marchas. 3 años de alzar la vos en alto gritando tu nombre. En éstos 3 años emos pasado por muchas situaciones emos sobrevivido al mal trato más cruel de la justicia. 3 años de impunidad. 3 años que la lucha sigue como no seguir si me sacaron lo más amado de la vida como no penerme de pie una y mil veces más si solo respiró por lograr una justicia para vos hija como no seguir si me as dejado lo más apreciado que es esa nieta hermosa Joha como no seguir si fue a tu lado que aprendí a luchar contra viento y marea como no seguir", fue un fragmento del largo mensaje que publicó Marta Ramallo en su cuenta el pasado viernes.

Debido a la cuarentena por el coronavirus, se realizó un evento en Facebook que comenzó a partir de las 16 en memoria a la joven asesinada. "Justicia por Johana Ramallo" se tituló el mismo, que buscó recordar a la víctima y reiterar el pedido de justicia por su asesinato.