Advierten por estafas telefónicas a usuarios del Banco Provincia

Una vecina de La Plata se comunicó con el Servicio Informativo de la RED92 para relatar el llamado que recibió, esta mañana, desde un número privado, donde una mujer se hacía pasar por la encargada del área Legal del Banco Provincia, con el claro objetivo de obtener los datos de su tarjeta.

"Era una chica que se decía llamar Daniela, hablaba muy rápido, y era para brindarme unos teléfonos del área Legal del Banco Provincia. Me da un 0810 y un WhatsApp para hacer consultas, de lunes a viernes", contó la mujer.

"Después me consulta si mi número de Documento 'es tal', y me lo dice, y sí, era ese. Yo jamás le respondí. Luego me dice que me va a dar un número de usuario pero previamente me pide de corroborar los datos de mi tarjeta. Y ahí corté el teléfono", dijo.

Acto seguido, según continúa el relato de la mujer, al ingresar al sitio web del Banco, constata que ningún número telefónico coincide con los que le acababan de pasar; por lo que se comunica con el 0810 que allí figuraba y al detallarle la situación, le aseguran que se trataba de una estafa. Posteriormente efectuó la correspondiente denuncia.

En estos casos de estafas telefónicas es necesario recordar que ningún organismo oficial o empresa formal te va a solicitar las claves de acceso al banco; tampoco te exigirá que le hagas una transferencia como condición para recibir un beneficio o registrar tu cuenta.

Por lo que se recomienda no compartir tus claves de acceso con nadie, especialmente con terceros desconocidos; no ingresar información en links que lleguen a través de correo electrónico, WhatsApp o redes sociales; no creer toda la información que circula en las redes sociales, así te la haya compartido una persona de confianza; no descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos, ya que pueden contener archivos maliciosos.