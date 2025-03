Abre la inscripción al Plan Fines en la UNLP

A partir del próximo miércoles y hasta el viernes 21 de este mes estará abierto el proceso de inscripción al Plan Fines en la Universidad Nacional de La Plata para deudores de materias. El programa se realizará en articulación con la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires.

Al programa podrán inscribirse ingresantes de la casa de altos estudios local del corriente año y trabajadores no docentes de la UNLP que hayan terminado de cursar la escuela secundaria y adeuden materias, provenientes de establecimientos públicos o privados de todo el país. Asimismo, no podrán inscribirse estudiantes provenientes de bachilleratos libres, ni de colegios de la UNLP. Para quienes provengan de escuelas técnicas, es posible que algunas materias del campo de Formación Técnico Específica no puedan ser tenidas en cuenta.

Los cursos tendrán una duración de dos meses, y se combinará modalidad presencial y virtual, donde la evaluación estará a cargo de el o la docente que dicte el curso. Una vez aprobado el curso, se remitirá la certificación correspondiente a la escuela de origen, que emitirá el título una vez aprobadas todas las materias adeudadas. Vale sumar, que los cursos se realizarán en el edificio Karakachoff, en 48 entre 6 y 7.

En lo que refiere a los requisitos, los mismos son completar el formulario online; una foto del DNI tanto frente como dorso; constancia del CUIL; y certificado de materias adeudadas, otorgado por la escuela de origen. En el certificado debe especificarse el nombre completo de la materia como figura en el plan curricular y el año al que corresponde.