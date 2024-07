Bajó la recaudación de los taxis en los primeros dos días de las vacaciones

Muchas veces, el ciudadano de a pie que a diario sale a ganarse el día de trabajo por las calles de La Plata siente empatía y semejanza con otras personas que hacen lo mismo en distintos rubros. Esto es lo que pudo percibirse ayer, en una fraternal convivencia entre los mozos de los bares del centro con los taxistas de las paradas de 4 y 42, de 7 y 49 o de la Estación de Trenes.

Todos sienten lo mismo por estas horas, en los primeros dos días de las vacaciones de invierno: el ritmo de la ciudad ha cambiado a tal punto que en algunos lugares ven con mucha preocupación cómo van a hacer para llegar sin problemas a fin de mes.

De acuerdo a un sondeo realizado por el diario Hoy en una recorrida por el microcentro platense, la recaudación de los taxistas bajó entre 10.000 y 15.000 pesos en comparación a la semana pasada por la escasez de viajes ante la falta de circulación de los niños con los padres por las calles de La Plata por el hecho de no ir a las escuelas.

Concretamente, se estima que al cabo de 14 horas de trabajo arriba de un taxi, un chofer puede recaudar entre 35.000 y 40.000 pesos diarios haciendo un promedio de entre 12 y 15 viajes. Para hacerlo, tienen que contar los minutos para parar a comer, sin perder mucho tiempo y esperar hasta dos o tres horas en una fila cuando el trabajo se frena a media mañana o a media tarde.

Sin embargo ahora, tampoco se registra mucho movimiento entre las 11 de la mañana y las 13, como así tampoco entre las 17 y las 18 cuando entran o salen los chicos de las escuelas De esta forma, en los primeros dos días de las vacaciones de invierno, la recaudación promedio no supera los 25.000 pesos diarios, aunque en algunos casos no llega a los 15.000, de los cuales se descuenta el combustible y el porcentaje que se quedan los dueños de las unidades, en el caso de que el chofer del auto no sea el propietario.

En cuanto a los colectivos se dio un factor predominante: en las líneas Este y Oeste que suelen tener ramales que transitan por las principales avenidas de La Plata, después de las 17 sobran asientos para poder viajar más cómodos. Algo que hasta finales de la semana pasada no ocurría, ya que por ejemplo los colectivos que llevan personas hacia la zona de Abasto, Romero, o Villa Elvira tenían que viajar parados, o directamente esperar que pasen dos o tres micros porque algunos no frenaban ya que estaban repletos de personas.

En contacto con la Red 92, Cristian, el presidente de la popularmente llamada parada San Martín de 42 entre 3 y 4, reconoció también que a la crisis que ya venía atravesando el sector se le sumó el hecho de que no se estaría respetando el surtidor exclusivo de carga de GNC que estaba previsto que funcione para taxistas y remiseros habilitados para poder transportar pasajeros.

“Es muy difícil. Estamos recaudando un promedio de entre 20.000 y 25.000 pesos diarios porque la gente ya venía dejando de tomar taxis y ahora con las vacaciones de invierno se siente mucho más”.

Por otro lado, desde el área de acción social y Desarrollo de la Provincia comprometieron alimentos para repartir entre las familias de los trabajadores, que de todos modos esperan que no siga aumentando el valor de los combustibles para seguir trabajando.