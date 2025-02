Brindan consejos para estudiantes que buscan alquilar en La Plata

En el marco del ciclo académico y la llegada masiva de estudiantes a la ciudad, la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Atención a Inquilinos/as, brindó una serie de recomendaciones para que futuros inquilinos puedan alquilar de manera segura y evitar engaños.

Para evitar estafas, antes de empezar un vínculo contractual se recomienda no pagar ni firmar ningún contrato de alquiler sin antes haber visto el inmueble y chequeado que esté en buenas condiciones.

Asimismo, no rubricarlo sin antes leerlo y comprender la totalidad de las cláusulas. También es fundamental buscar referencias sobre el oferente, consultando con gente que ya le haya alquilado a esa persona o verificando la autenticidad de la propuesta, y no confiar en páginas o contactos de redes sociales no verificables.

A su vez, los expertos solicitan asegurarse de que todas las cláusulas y acuerdos con la inmobiliaria o el propietario queden plasmadas por escrito y no hacer acuerdos de palabra o sin pruebas fehacientes de los mismos.

El inquilino debe cerciorarse de que el periodo y el índice de actualización del costo del alquiler sean acordes a las capacidades de pago y queden claros para ambas partes.

La Municipalidad recordó que el único profesional autorizado para mediar en contratos de alquiler es un martillero público matriculado, quien puede cobrar entre el 1% y el 2% del valor total del contrato. El inquilino no debería asumir más del 4% de honorarios.

Respecto al impuesto de sellado, se aplica únicamente a inmuebles con una valuación fiscal superior a $1.731.600, que puede verificarse en la página de ARBA. El monto equivale al 0,5% del valor total del contrato.

Vale recordar que, ante cualquier duda, los interesados pueden descargar la Guía de Inquilinos/as o contactar a la Subsecretaría de Atención a Inquilinos/as en [email protected].