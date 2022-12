Brindarán hoy en la Catedral un concierto de Navidad

El Coro de Niños del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino brindará en la jornada de hoy, a partir de las 20, un ­concierto de Navidad en la ­Catedral de La Plata, que se encuentra en 14 entre 51 y 53, con entrada gratuita y organizado de manera conjunta por ambas instituciones.

La actividad integra el ciclo “Verano 2022”, que a su vez está enmarcado en el programa Las Cuatro Estaciones-Cultura del Abrazo, impulsado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, con la dirección de Mónica Dagorret y la participación de la organista Silvia Abiuso y la soprano ­Maitena Andrade, se presentará un programa íntegramente ­dedicado a temas clásicos y populares del repertorio ­navideño.

Por este motivo es que se interpretará el ofertorio La St. Louis de Michel Corrette; Quand Jesus maquit a Noel, de la ­primera Suite de Navidad de Claude Balbastre; Ave María, de César Franck; Adeste Fideles (canto gregoriano); y O salutaris hostia, de la Misa breve de Léo Delibes.

Además, serán interpretadas Vois sur ton chemin, de Bruno Coulais; Hymne á la nuit, de Jean-Philippe Rameau; Nobody knows (negro spiritual); Quemadmodum desiderat cervus, de Ettore Pozzoli; Gloria, de Athos Palma; Panis Angelicus, de César Franck; Villancico, de Lope de Vega-Mónica Dagorret; El noi de la mare (canción tradicional catalana de Navidad con ­arreglos de Nani Roda); y ­Exsultate justi in Domino, de Brant Adams.