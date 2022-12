Realizaron una inédita intervención en el San Martín

Una inédita y exitosa intervención del corazón tuvo lugar en el hospital provincial San Martín de La Plata, ubicado en calle 1 y 70.

El Policlínico se transformó en el primer establecimiento público en colocar un marcapasos sin catéteres transvenosos a una paciente de 73 años afectada por “un bloqueo aurículo-ventricular paroxístico, una falla del sistema eléctrico cardíaco que puede ser mortal y generar severas consecuencias”, informaron oficialmente.

El motivo de consulta de la paciente fue una serie de desmayos que les posibilitó a los profesionales de la salud diagnosticarle, luego de un electrocardiograma, el bloqueo cardíaco.

En este sentido, desde el área de Salud del gobierno bonaerense explicaron que los marcapasos son dispositivos que restablecen el ritmo normal del corazón y que, en general, cuando sucede un bloqueo cardíaco, el equipo médico ­introduce catéteres o “cables” que se unen con el generador del ­marcapasos.

En el caso de la mujer de 73 años, la paciente presentaba condiciones de salud que impedían ese procedimiento, se detalló en un comunicado. Asimismo, a fin de evitar una cirugía cardíaca riesgosa, los expertos optaron por un marcapasos sin catéteres, “que son los más pequeños del mundo, pesan apenas dos gramos y miden menos de tres centímetros”, según precisó Enrique Monjes, médico electrofisiólogo del San Martín, quien formó parte de la cirugía.

Además, el especialista detalló que estos dispositivos “tienen la ventaja de no utilizar los accesos venosos superiores, no limitar la movilidad del tren superior del paciente y no dejar cicatriz. ­Además, se asocia a una menor incidencia de complicaciones durante su implantación y de infecciones asociadas”.

El experto también explicó que la utilización de los marcapasos sin catéteres no es para todo el mundo.

En tanto, este procedimiento, cuyo resultado fue exitoso, requiere de una capacitación especial, la cual ya posee el equipo del servicio de Cardiología de ese hospital.