Celebran el Día Internacional de las Mipymes, “un motor importante de la economía”.

El 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pero también de las microempresas, que si bien son emprendimientos muy pequeños, muchas veces familiares, no dejan de ser importantes en la comunidad donde desarrollan su trabajo.

Hay diferentes criterios para definir las distintas categorías en las que puede entrar una empresa chica. Y si bien Argentina presentó el proyecto aprobado, muchas definiciones estuvieron a cargo de la Comisión Europea.

Según Europa

Microempresa: Menos de diez trabajadores asalariados y un volumen de negocios anual (la cantidad de dinero recibida en un período determinado) o balance general (estado del activo y del pasivo) inferior a 2 millones de euros.

Pequeña empresa: Menos de cincuenta trabajadores asalariados y un volumen de negocios anual o balance general inferior a 10 millones de euros.

Mediana empresa: Menos de 250 trabajadores asalariados y un volumen de negocios anual inferior a 50 millones de euros o un balance general inferior a 43 millones de euros.

La realidad argentina

En Argentina, el nombre que se utiliza es pymes (pequeñas y medianas empresas). Además, aquí la realidad es bastante dispar a lo descripto por Europa. Las pymes emplean mucha gente de sectores vulnerables de la sociedad: mujeres, jóvenes y personas desfavorecidas. Esto ocurre especialmente en las zonas rurales, donde la mayoría de las veces son la única fuente de empleo que hay.

El tamaño de una pyme puede hacer que tenga una capacidad de adaptación a los cambios que es sorprendente. Pero también esos cambios, si son muy bruscos y costosos, pueden perjudicarla por la falta de financiación a gran escala que se necesita a veces.

Diario Hoy habló con 494 Ediciones, una editorial, distribuidora y sello discográfico de La Plata que, en este caso, viene a ser una microempresa: “Nosotros somos micro (risas). Porque somos 3, a veces se suman uno o dos más, pero son para trabajos determinados, no miembros fijos de 494”.

La primera pregunta que hicimos fue con quién estamos hablando, y la respuesta fue clara: “Con 494 Ediciones”.

“Somos una empresa independiente. Las pymes, de lo que sean, son un motor importante de la economía y están en un proceso raro; porque algunas se están personalizando, lo que significa que en algún momento alguien no va a querer trabajar de forma cooperativa, que es como nosotros creemos que tiene que trabajar una empresa chica, además de a nombre de la empresa”, afirmaron desde 494 ediciones.

“Nosotros hacemos 200 discos. Acá son imposibles de vender, pero en Europa no y pagan un buen precio. Entonces hablamos con un sello/editorial de allá. Intercambiamos: ellos me editan libros y me los mandan, yo les mando los discos y listo. Ganamos los dos, de manera cooperativa, siendo una pyme e independiente”, cerraron.