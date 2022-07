Colecta por una chica que sueña con volver a caminar

Micaela Castillo tiene 27 años, es de Los Hornos y hace un año y dos meses se cayó de un techo, lo que le provocó la fractura de su columna, causándole una lesión medular que la dejó en silla de ruedas. Luego de varios meses de búsqueda para encontrar una solución, halló una clínica de México donde le pueden realizar un procedimiento que consiste en inyectarle células madre, acompañado con fisioterapia. Esta técnica se realiza durante 20 días y ayudaría a su recuperación.

“Me permitiría recuperar varias funciones de mi cuerpo, porque actualmente me encuentro en silla de ruedas. Y me ayudaría a recuperar la sensibilidad en las piernas, también la movilidad en los músculos, y así fortalecerlos para volver a caminar. Iniciamos esta campaña para juntar el total de lo que me sale, que son 19.000 dólares”, comentó.

Dicho tratamiento tiene un costo que no puede pagar, por este motivo está pidiendo la colaboración para recaudar el dinero y poder viajar.

Además “Mica” y sus familiares y conocidos están organizando rifas, y también el 6 de agosto realizarán un torneo de penales tanto femenino como masculino en el Club Asociación Iris en 143 entre 517 y 518, donde le prestaron las instalaciones para hacer este evento.

Para colaborar pueden hacerlo a través de la aplicación Cafecito o en la cuenta CBU 0140190103520752339090 Alias: MICA.ELA.AC o también la información está disponible en su Instagram Mica Castillo, o por WhatsApp al 221 -477 1537 0 221-304 8502.