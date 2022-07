Pasó la lluvia, pero quedaron los baches y las anegaciones en La Plata

El cierre de la última semana de las vacaciones de invierno encontró a decenas de platenses padeciendo la falta de mantenimiento y obras en las calles y los espacios públicos, luego de cuatro días seguidos de lluvias.

Ayer, en efecto, hasta después del mediodía el mal tiempo y las lloviznas permanecieron en toda la región, desnudando la carencia de estructura y el mal estado de las veredas en distintos puntos de la ciudad.

En la zona de la Terminal de Ómnibus, por ejemplo, se elevaron quejas por el agua acumulada sobre los cordones y las veredas en la calle 3 entre 42 y 43, como consecuencia de la falta de un drenaje óptimo en la vía pública, en una zona céntrica de la ciudad. Sin ir más lejos, desde anoche se comenzó a notar el incremento en la circulación de personas que se habían ido de La Plata por el receso invernal y, como suele ocurrir con muchos estudiantes, iniciaron el retorno a la capital bonaerense.

“Hace tres meses se acercaron operarios de la empresa que tiene a cargo el servicio del agua en la región, pero dejaron todo tapado con unas maderas. Hicimos varios llamados y volvimos a reclamar pero todavía no dieron una solución”, comentó una de las frentistas de la zona.

Por el estado de las veredas y las maderas que se usaron para intentar atenuar las secuelas de la pérdida de agua sobre la vereda de la calle 3, no fueron pocos los que tuvieron que golpear el equipaje o las valijas que suelen arrastrarse con ruedas cuando iban saliendo de la Terminal en dirección hacia la avenida 44 en el cruce con 3.

Problemas en barrio Cementerio

Algo parecido ocurrió detrás del Cementerio de La Plata. Allí se multiplicaron las anegaciones en los cruces tales como 136 y 80, 135 entre 74 y 76 y principalmente en la zona de 30 y 82. En este lugar, por ejemplo, los frentistas de la casa que está a la altura del número 2380 realizaron más de cuatro reclamos por el desborde cloacal que se acentuó en la zona por las cañerías tapadas, que recibieron una mayor cantidad de agua durante los últimos días por las lluvias que cayeron en La Plata.

“Llamamos a ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) en reiteradas veces, nos comunicamos pero no vienen y tenemos todo rebalsado dentro de la casa, en el garaje, donde están las cloacas. No nos podemos bañar ni ocupar el agua. No podemos vivir así, tengo tres nenes, uno con discapacidad. Estamos en esta situación y nadie viene a solucionar el tema, así que necesitamos por favor que vengan a solucionarlo”, contó uno de los damnificados por la situación en la zona sur de la ciudad.

“Cuando llueve es peor el problema. Desde el domingo que no se puede usar nada y la verdad que el olor es insoportable”, expresó Yanina, otra de las personas que vive sobre la calle 82 y quien también sufrió las consecuencias de las lluvias que fueron cayendo en los últimos tres días en la región.

De todos modos, por las mejoras de las condiciones climáticas, se espera que la situación con las cloacas y los desbordes vayan mejorando.