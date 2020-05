Colegios católicos dicen que el 70% no pagó la cuota

En este dilema entre los docentes privados y los dueños de los colegios, se asoma otra arista a la problemática: los abonos de las cuotas por parte de los padres. Este es un hecho que se vio afectado por la crisis económica. En este sentido, muchos trabajadores reclamaron por el pago de sus salarios.

“Muchos papás son autónomos o trabajan en comercios y no reciben ingresos por lo tanto no pueden pagar la cuota. Esta es la situación, la mayoría de nuestros colegios tienen una merma del 70% en el pago de abril”, señaló a diario Hoy el padre José Álvarez, miembro del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec).

De esta manera, remarcó que en la mayoría de los establecimientos confesionales el Estado aporta una subvención. Esta se utiliza para abonar el salario de los profesores y maestros. Es por esta razón que el pago de las cuotas se destina a otros gastos.

“Esta situación de que los docentes no cobran el sueldo o la totalidad del mismo no es una realidad de los colegios de la Iglesia. Hay problemas con algunos, pero no provienen del ámbito eclesiástico”, aseguró el director del Consudec.