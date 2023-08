¿Cómo fueron las lluvias por la madrugada?

Luego de lo sucedido el jueves pasado y los lamentables hechos de inundaciones, se encendieron las alarmas nuevamente en La Plata por posibles lluvias. De hecho, se activo el nivel de alerta amarillo, por lo que desde el Centro de Monitoreo de la ciudad estuvieron pendientes a las posibles lluvias por la madrugada.

La subsecretaria de Gestión de Riesgo, Martina Garcia, que pasó la noche en el COM, en 532 y 119, afirmó: “Tuvimos en todo el evento un acumulado de 29 milímetros, la estación meteorológica que mayor marcó fue la de Plaza Olazabal. Todas las demas no superaron los 18 mm de acumulado. Tuvimos ráfagas de viento que al momento por lo menos al 103 no han llegado reportes de arboles caídos o postes de mayor magnitud".

Asimismo, confirmó que no esperan tormentas de mayor intensidad y que esperamos que la Dirección de Hidrometeorología de el cese.

Por su parte, el Jefe del cuartel de bomberos y Director de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scanfatti, se refirió a las precipitaciones de la madrugada y sostuvo: "Como estaba previsto en la alerta, a las 3 de la mañana se produjo un fuerte chaparrón, con lluvia y seguido de viento. En algunos lugares puntuales de Berisso superó los 50 kms. Esto ocasionó algunos inconvenientes como un par de techos volados, postes caídos. Si bien fue intensa, fue breve y la situación está en observación, pero bajo control".

Precipitación acumulada hasta las 4:20 del 22 AGO 23, registradas de mayor a menor en cada una de las estaciones meteorológicas de la red de @LaPlataMLP