Confirman que será un otoño más cálido de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico climático de cara al próximo otoño. De esta forma, para esta época del año se espera que sucedan temperaturas superiores a las habituales. Ésto ocurrirá en gran parte del centro y norte del país, mientras que en el centro y norte de la Patagonia se esperan temperaturas acordes a la estación, aunque no está totalmente asegurado que no ocurran algunas superiores a las normales.

Un dato no menor es que el organismo confirmó que es probable que puedan seguir de­sarrollándose algunas olas de calor, sobre todo en la primera parte del otoño, por lo que aun, a pesar de que concluya el verano, el país no termina de despedir del todo a las altas temperaturas. En lo que refiere puntualmente a las precipitaciones, ítem fundamental entendiendo la enorme sequía que está atravesando la Argentina desde hace ya varias semanas, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que es más probable que se registren lluvias normales o inferiores a lo normal en el norte del Litoral, Cuyo y el centro y norte de Patagonia. Mientras que, en el extremo norte argentino, se espera que se mantengan dentro del rango normal.En las provincias del noroeste, en cambio, hay una mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo normal. En torno a la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, parte de Santa Fe y La Pampa, el organismo mencionó que se puede dar cualquier tipo de pronóstico establecido, sin que haya predominancia de uno en particular.

Al mismo tiempo de informar lo que vendrá en términos climatológicos, el Servicio Meteorológico Nacional también dio cuenta de los históricos sucesos que se dieron durante el mes de febrero. El día 12 fue donde el calor tuvo su mayor impacto y varias localidades tuvieron récords de temperatura máxima. Entre ellas estuvo La Plata, donde marcó 39,5°C. A su vez, entre el 16 y el 17, se produjo una excepcional bajada de temperatura para este mes y se registraron mínimas históricas en muchas ciudades del país. De esta forma, este verano termina como el más cálido registrado en la Argentina, dejando en segundo lugar al de 1988 y 1989. “Esta situación tuvo lugar con la continuación del fenómeno de La Niña, que tenderá a debilitarse en los próximos meses. El calor extremo fue el fenómeno destacado de esta temporada y tuvo varios eventos de ola de calor, que tuvieron diversa duración, intensidad y extensión territorial”, aclararon al respecto.