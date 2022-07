Confirmaron cambios en las calles de Gonnet

Desde hace ya un tiempo considerable se vienen realizando algunos cambios en materia de tránsito en la región con el objetivo de reordenarlo y agilizar los caminos dado el alto nivel de automóviles que circulan, sobre todo en hora pico. No es novedad que la ciudad se caracteriza por tener un tránsito intenso y los ejemplos de mal manejo están a la orden del día, donde los conductores realizan cientos de infracciones de forma diaria. La última iniciativa que buscó reorganizar el tránsito fue la prohibición de estacionar y la implementación de carriles exclusivos para autos y transporte público en 54 desde avenida 7 hasta calle 12. Esta medida, tras una prueba piloto, regirá a partir del próximo lunes. Vale recordar, que esta política ya funciona en tramos de avenida 44 y en diagonal 80. Ahora, en las últimas horas se confirmó que en Gonnet más de 20 cuadras pasarán a ser de una sola mano a mediados del próximo mes, aunque en donde circula el transporte público se mantendrá la doble mano, al igual que en calles que permiten conectar ciertos puntos.

A pesar de que remarcaron que esta iniciativa fue consensuada con los vecinos de la localidad, muchos frentistas advirtieron que no recibieron ningún documento al respecto ni fueron invitados a ningún espacio de debate y diálogo. De hecho, la mayoría de ellos indicó estar en contra y explicaron que con mayor control y con multas se puede reordenar de igual forma. A pesar de esto, con la introducción de estas nuevas reglamentaciones, hasta que los conductores no adopten las modificaciones establecidas, los alrededores podrán llegar a volverse un tanto caóticos. Los cambios se aplicarán en la zona de la República de los Niños, el arroyo Rodríguez, el Camino General Belgrano y el Camino Centenario. Para que se puedan hacer correcciones en el caso de que sea necesario, primero se hará una prueba piloto como en las anteriores oportunidades. Según los funcionarios, se trata de un sector “complejo a nivel movilidad” y se abordarán las manos únicas para “garantizar fluidez y optimizar tanto la circulación de los vehículos como de peatones y el estacionamiento”. En diálogo con este multimedio, Gonzalo, vecino de la zona que vive frente a la República, remarcó: “Hace bastante tiempo que se viene con esto. No sé si servirá, pero ojalá ayude porque por momentos van y vienen muchos autos y las calles no están preparadas para eso. Además acá a veces hay más tránsito no solo por la hora pico, sino también por la presencia de clubes de rugby y de hockey”.

De esta forma, el esquema de las calles con mano única con sentido noroeste-sudeste queda estipulado: 14 entre 489 y 493, 15 entre 487 y 493, 15 bis entre 493 y 495, 16 bis entre 487 y 492 y 19 entre 484 y 487 y 494 y 496. A su vez, en lo que respecta al sentido sudeste-noroeste, las calles marcadas son: 14 bis entre 489 y 493, 16 entre 487 y 496, 17 entre 489 y 493 y entre 493 bis y 496, 19 bis entre 483 y 485, 21 entre 483 y 487, entre 489 y 491 y 493 y 495.

Sumado a esto, informaron que las calles involucradas que serán sentido noreste-sudoeste van a ser: 495 bis entre 15 bis y 20, 493 bis entre 15 bis y 18 y entre 20 y Camino General Belgrano, 492 entre Camino Centenario y 15 bis, 491 entre 18 y Camino General Belgrano, 489 bis entre Camino Centenario y 14, 488 entre 15 bis y Camino General Belgrano y 486 entre 18 y Camino General Belgrano. Por último, en lo que respecta al sentido sudoeste-noreste el listado es: 496 entre Camino Centenario y 16 y entre 15 bis y 21, 494 entre 15 bis y 20, 493 entre Camino Centenario y 16 bis, 490 entre Camino Centenario y 17 y entre 20 y Camino General Belgrano, 487 entre 15 y Camino General Belgrano y 485 entre 18 y Camino General Belgrano.