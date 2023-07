Continúa la búsqueda de la ballena “enmallada” en el Golfo Nuevo

La coordinadora del Programa de varamiento y desenmallamiento de la red de fauna costera del Chubut, Gabriela Bellazzi, reconoció este martes que aún no pudieron dar con la ballena enmallada que fue vista en cercanías de Punta Pirámides, a pesar del esfuerzo de parte de todos los voluntarios. La búsqueda continúa, añadió. Por las imágenes que los especialistas observaron, estiman que se trata de un ejemplar joven, “pero no ballenato”, aunque no pueden definir el sexo.

Tal como se informó en las últimas horas, el equipo de voluntarios recorrió toda la zona próxima al lugar donde fue divisada por última vez el domingo, mientras las condiciones del mar lo permitieron y la luz solar facilitó el despliegue. Sin embargo, los voluntarios debieron replegarse a la costa

porque el viento dificultó la navegación en toda esa zona de Península Valdés, sobre el extremo noreste del Chubut.

“Ahora estamos todos preparados para salir cuando nos avisen si fue avistada la ballena enmallada para llegar al lugar y cortar el cabo que está adherido al cuerpo”, explicó. “Por lo que se pudo observar, el objeto que lleva sobre su cuerpo (en la zona de la aleta caudal) es viejo y, como se va deshilachando, lleva a pensar que hace rato lo tiene y por lo tanto se deduce que su vida no corre peligro”.

Los especialistas cuentan con un equipamiento especial que consiste en una especie de tijera muy filosa, sostenida por mangos largos, que “corta el cabo más fuerte como si fuera mantequilla”, describió Bellazzi. Sin embargo, la maniobra es arriesgada porque deben aproximarse al ejemplar y liberarlo sin provocarle ninguna herida, lo cual es posible por la capacidad de aproximación que tienen los capitanes que hacen la tarea de “avistaje” para turistas en las embarcaciones que operan desde Puerto Pirámides.