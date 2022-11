Continúan los problemas por la falta de agua en la ciudad

Desde hace meses varios barrios de La Plata están padeciendo la falta del servicio. Tal es el caso de lo que les ocurre a los vecinos de la zona de 59 entre 150 y 151 de Los Hornos, donde todos los días están con poca presión y ya no saben qué hacer para que les solucionen el problema.

“No tenemos agua desde abril, nos dicen que tenemos que ir a reclamar al Parque San Martín, donde se encuentran las turbinas. Es como que nos obligan a tener que comprar una bomba pese a la situación económica que vivimos”, explicó Esther, una de las frentistas que padece esta complicación hace 7 meses.

Esto se viene generando desde los días más fríos; pero es más preocupante ahora que llega el verano y las altas temperaturas hacen que las personas tengan que beber más líquido para poder hidratarse, además de necesitarlo para poder higienizarse y lavar la ropa o limpiar un lugar.

En cuanto a los horarios en que aparece el servicio, esto contaba la vecina: “Durante el día viene una hora y después se va, tenemos muy poca agua; a la madrugada también, y después a olvidarse, no hay más agua”.

Vienen realizando reclamos desde que comenzó el problema, con los números 3341897/2 y 1191926/3, y los demás llamados consecutivos a estos.

Desde la empresa les dijeron que una cuadrilla pudo constatarlo.“Notan el faltante de agua y la baja presión, pero nada, no nos solucionan nada. ¿Así vamos a tener agua?”, manifestó indignada a la frentista.

En otra parte de la ciudad, precisamente en la zona comprendida de 510 a 511 entre 17 y 18, los vecinos denuncian que desde que sucedió lo del apagón, que solo fue un momento, no cuentan con el servicio.

“Hicimos ocho reclamos en total, en todo el jueves nos dijeron que en dos horas volvía. Y el viernes no sabían de ningún incidente declarado en la zona de Ringuelet y Gonnet. Desde ABSA me dicen que todas las bombas están funcionando, que no había ningún desperfecto. Y le preguntó por qué no hay agua y no hubo respuesta. Y hoy ya me dice que hay dos bombas que no están funcionando”, comentó Betiana una de las damnificadas, que brindó el número de reclamo 3387989/8

Igual que en la zona de Los Hornos. En este lugar el agua aparece por la madrugada, cuando la mayoría de las personas están descansando y no hay tanto consumo; y por la mañana, tarde y noche sale de las canillas un hilo o directamente nada.

Se espera que en las próximas horas la empresa pueda darles el servicio como corresponde, ya que el calor es intenso y el agua, muy necesaria.