“Es importante plantearnos a qué vamos a poder llegar, pero dentro de lo posible”

A poco de comenzar el último mes del año, con las entregas finales y las reuniones sociales replicándose cada semana, el cierre del 2022 puede ser un tanto caótico, pero también un momento de aprendizaje para replantearnos cómo encarar el año que viene del mejor modo posible.

En diálogo con diario Hoy, el psicólogo y escritor Diego Quindimil planteó algunas opciones para tener en cuenta al momento de bajar la persiana y volver a empezar.

—En el último mes del año, ¿cuál es tu consejo para poder terminar esta etapa con el menor estrés posible?

—Este es un año muy particular porque es el primer año de la pospandemia, en donde lo que se da es un cansancio, agotamiento y un burn out (estar “quemado” en el trabajo) inédito. Eso tiene que ver con que en los dos años de la pandemia tuvimos que gastar mucha de la reserva de energía psicológica que teníamos, por eso hay que tener herramientas para prevenir situaciones de estrés que no solo impacten en la salud mental, sino también en la física. Teniendo en cuenta este contexto y encima que los tiempos se acortan por el Mundial, hay que poder diferenciar entre lo posible y lo imposible; lo urgente y lo importante; lo real y lo ideal. Muchas veces nos plantemos objetivos imposibles y en lugar de atender lo importante atendemos lo urgente, pero el día tiene 24 horas y debemos descansar. El recurso más importante es poder plantearnos a qué vamos a poder llegar dentro de lo posible.

—¿Qué le recomendarías a alguien que tenía ciertas expectativas y quizás no las cumplió como esperaba?

—El de las expectativas es un tema importante. Existe lo que se conoce el síndrome de las falsas expectativas y volver a caer en esto. Un psicólogo estudió que todos los años las personas se plantean expectativas y solo el 10% lo cumple, porque la mayoría nos planteamos cosas que no podemos lograr; esto puede ser un buen aprendizaje para tener expectativas factibles. Uno debe amigarse consigo mismo y plantearse expectativas que uno pueda cumplir. Tener expectativas es saludable, pero deja de serlo cuando planteamos algunas fuera de lo alcanzable.

—Si bien es solo una marca del tiempo, mucha gente cree que "se cierra un ciclo". ¿Cuál es tu recomendación para ellos?

—El fin de año cierra un ciclo y aparece una nueva oportunidad. Hay personas que le dan importancia a este ritual y otras que no, para las que es un continuo; si bien es bueno hacer un balance, es importante saber que hay un continuo en nuestra vida. Siempre es una buena chance para recomenzar y reconfigurarnos.

—¿Qué recomendaciones tenés para quienes deben encarar este último tramo con entregas importantes en el trabajo/facultad que se mezclan con los reclamos de reuniones sociales?

—Nosotros tenemos que evitar caer en el fear of missing out (FOMO), esto se trata del miedo a perderse algo o quedarse fuera de lo social o lo laboral. Lo que sucede psicológicamente es que nos autoexplotamos para no perdernos nada, pero la verdad es que terminamos sin disfrutar nada. Si bien es saludable pensar que tiene haber un tiempo de descanso y otro laboral, siempre es importante elegir.