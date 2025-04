Realizarán una función a beneficio del Hospital San Roque

El Instituto Cultural presentará el próximo sábado 26 de este mes una función del ballet Romeo y Julieta a beneficio de la Asociación Cooperadora Hospital San Roque Gonnet. La función será a partir de las 20, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, ubicado en 51 entre 9 y 10. Vale agregar, que la función contará con el diseño coreográfico de Iñaki Urlezaga.

Según dieron a conocer, intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Luis Gorelik. Los roles protagónicos estarán a cargo de Julieta Paul y Bautista Parada, que será el Primer Bailarín Invitado, ex miembro del Ballet Estable. Todos los demás papeles serán interpretados por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino. Entre integrantes del Cuerpo de Baile y figurantes, cada función contará con más de 50 personas en escena y convocará a más de 100 músicos, ubicados en el foso de la orquesta o componentes de la banda interna. La anterior función a beneficio, realizada en el mes de junio del año pasado, fue destinada a obtener fondos para la cooperadora del Hospital Sbarra con una puesta en escena de Aida, la reconocida ópera de Giuseppe Verdi.

“Pensé la coreografía del ballet en tres actos y en escenas continuas, de modo de poder representar de la manera más fiel la tragedia de los amantes más famosos de Verona. El drama shakespeariano está abordado con una línea coreográfica neoclásica y, junto a la maravillosa partitura de Prokofiev, me permitió profundizar la trágica historia de este amor”, expresó Urlezaga al respecto, quién luego agregó: “El amor puro de Romeo y Julieta no alcanzó para ser vivido en una sociedad profundamente patriarcal, en la que no solamente no lograron llevar adelante su historia sino que tampoco pudieron rebelarse a la imposición paterna”.