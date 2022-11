Reinauguraron un histórico mural de Rocambole en Gonnet

Un mural icónico de Rocambole fue reinaugurado este viernes tras ser restaurado por el reconocido artista platense Lumpen Bola, junto con Inés Pacheco, Manu Sadoski, Rogelio Flaite, Patricia Enriqueta. Se trata del mural “La Libertad de Prensa”, que había sido tapado por un grafiti.

Fanáticos de Rocambole emitieron su enojo por el daño a la obra, que ya es parte del patrimonio artístico de la ciudad.

Con la presencia de la banda Entretantos, que le puso música a la jornada, se reinauguró la obra que había sido plasmada en el paso a nivel de Camino Centenario hace 22 años. “La mayoría de los murales pintados duran pocos años, la pintura se resquebraja, se cae. Pero ese, milagrosamente, todavía está. Se ve que debimos haber preparado muy bien la base. Si no, no me explico cómo dura tanto”, dijo el propio autor, con asombro.

Rocambole es Ricardo Cohen, un artista radicado en la ciudad, que se formó y fue docente en la Facultad de Artes. Desde el 2005 se desempeña como vicedecano de la Facultad y actualmente es prosecretario de Arte y Cultura de la UNLP. Junto a diseñadores amigos formó un grupo que se dedicó al arte digital y diseño animado en 1996, que ganó el predio ACE al “Mejor diseño de portada para disco” al año siguiente por Luzbelito, la mítica obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.