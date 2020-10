De la crisis a la oportunidad

Los períodos de bonanza y crisis se fueron alternando en la profesión inmobiliaria, al vaivén de los avatares sociales, políticos y económicos. Siempre, de cada uno de ellos, la actividad inmobiliaria ha salido robustecida. Y además ha cumplido con su función social.

Cada una de las etapas negativas ha dado nacimiento a un mercado distinto al que nos hemos adaptado. No sólo por la pujanza de los creadores de loteos, los constructores, los inversores, sino también la evolución de nuestros métodos han avalado esa frase que da cuenta que “la mejor inversión es la tierra y/o los ladrillos”.

Hoy la transformación de la profesión en universitaria da mayor seguridad y respaldo a la sociedad que, indefectiblemente, necesita su orientación y consejo y la instrumentación de los contratos que resguarden su patrimonio y el movimiento económico.

Para ello además del conocimiento es necesario contar con una base amplia de sentido de ética. No hay posibilidades de convertir la crisis en oportunidad si no está la profesión engarzada en el perfeccionamiento de conocimientos, en el marco de la ley, y sobre todo dentro de parámetros éticos que resguardan a la sociedad, al cliente y al mismo profesional.

Hoy ante la crisis también es posible observar la aparición de formas extrañas, extranjeras, que como en otras crisis suelen aparecer para permanecer un tiempo y luego emprender la fuga impune.

La Institución de Ley, nuestro Colegio, en salvaguarda del derecho de la sociedad y de los profesionales combate esas prácticas, ejerciendo el control delegado por la Provincia, a través de un procedimiento consagrado por esa ley, del que no es posible apartarse. Y es esa ley a través de fallos de los tribunales de distintas instancias, las ordenanzas municipales en distintos ejidos prohibiendo la apertura de franquicias, la Inspección General de Justicia y otras resoluciones las que apoyan nuestro criterio.

Es así como el Colegio brinda a la Sociedad el respaldo suficiente para que opere con confianza sólo con aquellos matriculados que personalmente ejecutan los actos propios de la profesión.

Por ello son continuamente capacitados desde el Instituto Superior de Formación profesional con articulación de la DIEGEP y UNLP, y las demás instituciones en especial la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, otros Centros y Asociaciones del Depto. Judicial, y el Instituto de Tasaciones. Aún hoy instrumentando nuevas alternativas de comunicación dentro del espacio de la pandemia que nos toca vivir.

Es la unión de todos esos valores y el trabajo a conciencia, continuo, el que nos ha permitido transformar cada época de crisis en una nueva oportunidad. Creciendo y acercándonos al futuro siempre cerca de la Sociedad a la que servimos.

MIGUEL A. BAÑEZ

Vicepresidente Primero

Col. De Mart.y Corred. Púb.La Plata