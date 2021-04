Denuncian abandono y falta de recolección en una esquina de Barrio Hipódromo

En Barrio Hipódromo, vecinos denuncian abandono y falta de recolección de basura en la esquina de 121 y 43. En este sentido, cuentan lo que está ocurriendo a metros de un asentamiento que está al costado de las vías del tren.

“Hace 15 días, recién hoy lo levantaron”, contó un vecino respecto a la basura acumulada y por lo que empezaron a ver la presencia de ratas en el lugar, explicó.

Sobre el asentamiento concretamente, el entrevistado contó que “está de toda la vida. Desde que estoy acá, hace 30 años, está. Ellos lo amontonan toda allá, después vienen los chicos que limpian la calle y la juntan en bolsas negras y la amontonan”.

“Le hemos dicho a los camiones que viene a recolectar la basura y dicen ‘no, nosotros hasta allá no entramos’. No entran, si juntaran toda la basura todos los días cuando pasa el basurero, no habría problema”, concluyó.