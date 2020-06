Denuncian que el agua solo sale de madrugada

Los vecinos de 529 y 30 están denunciando hace varios años que no hay agua. “En invierno cargas de las doce de la noche a cinco o seis de la mañana en ésta zona de Tolosa. Después no tenés una sola gota de agua en todo el día, de no ser que tengo una cisterna que trabaja durante la madrugada, no tendría agua”, así explicó Marta, una vecina que padece la falta de agua.

Por otra parte, uno de los vecinos tuvo que realizar una perforación para colocar un bombeador, para suplir ésta falta tan necesaria en tiempos de pandemia, donde el lavado de manos y la limpieza en general son primordiales.

“Yo lamento haber sacado el bombeador cuando lo teníamos. Porque ahora no hay una gota de agua y pagas setecientos pesos de agua para nada. Le diría a ABSA que se haga cargo de lo que le estamos reclamando hace seis o siete años, no hay una gota de agua”.

Además de no tener un servicio necesario, tiene que hacer un esfuerzo: “Me levanto todas las mañana para cargar los tanques, porque es la única manera de tener agua. Para tomar tengo que comprar bidones, y para bañarme como se puede, con lo poco que se carga”.