Descubrieron nuevos comportamientos en los bonobos

A pesar de que se cree que los bonobos, de los parientes vivos más cercanos al ser humano, son pacíficos y juguetones, recientes investigaciones aseguran que no sería tan así. La Universidad de Boston informó al respecto que estos animales resultan ser mucho más agresivos que por ejemplo los chimpancés, los otros primates cercanos al hombre.

“Los chimpancés y los bonobos utilizan la agresión de diferentes maneras por razones específicas. La idea no es invalidar la imagen de que los bonobos son pacíficos; la idea es que hay mucha más complejidad en ambas especies”, resaltó Maud Mouginot, principal autora del informe publicado. Si bien se han realizado diferentes estudios sobre los comportamientos de los bonobos, y sobre todo en comparación a los chimpancés, éste resultó ser el primero que se hace con los mismos métodos de campo. Para esta oportunidad, observaron tres comunidades de bonobos de la República Democrática del Congo y dos comunidades de chimpancés de Tanzania. En este caso, los investigadores a cargo se centraron en los machos, ya que entienden que son los más ligados a la agresión, aunque afirmaron que las hembras no se quedan detrás. “Los bonobos machos que son más agresivos obtienen más cópulas con las hembras, algo que no esperábamos. Significa que las hembras no necesariamente buscan hombres más amables”, sumó la líder del equipo, remarcando lo que podría considerarse la causa del aumento de la violencia.