Desesperante: lleva seis meses esperando una silla de ruedas de IOMA

Miguel Kyanca, un vecino de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, pide ayuda de forma urgente para poder seguir adelante con su vida. Hace cuatro años sufre una grave enfermedad, por lo que necesita operaciones y un tratamiento especial que IOMA no le habilita.

“Ya no tengo recursos, hago trabajos de herrería y estuve vendiendo algunas herramientas para poder hacer el tratamiento. Es duro hablar de esto pero no tengo otra opción. Tengo dos hijos y esposa, nuestro único capital está en riesgo para poder subsistir; IOMA no me cubre los medicamentos que necesito ni los tratamientos de células madres, para lo que tuve que vender cosas”, dijo en un video.

Kyanca, quien padece de microsis vascular, necesita operarse de la cadera con urgencia, pero cobra una pensión de tan solo 850 pesos, que no alcanza ni para los medicamentos. Por eso, espera que la obra social le entregue una silla de ruedas liviana de aluminio porque la que tiene es imposible de mover.

“Apelo a la humanidad del Presidente, del gobernador, del intendente y de todos los que puedan hacer algo. Necesito ayuda para pasar este momento. Si sigo así, lo poco que tenemos lo vamos a perder, de esto depende mi futuro y el de mis hijos. Llevo cuatro años casi sin dormir, el dolor es insoportable; espero que IOMA reconozca y me entregue la silla de ruedas”, concluyó el hombre.